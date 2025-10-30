Zafer Partisi'nde Toplu İstifa

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zafer Partisi Manisa İl Teşkilatı’nda toplu istifa şoku yaşanıyor. İl Başkanı Necdet Erikçi ile birlikte il yönetimi, gençlik kolları, disiplin kurulu üyeleri, bazı ilçe başkanları ve 2024 yerel seçimlerinde aday olan isimlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişi partiden ayrıldığını açıkladı. İstifaların “fikir ayrılıkları” sebebiyle yapıldığı aktarıldı.

Zafer Partisi Manisa İl Başkanlığı'na ait sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Uzun süredir büyük emek ile mücadele etmekte olduğumuz Zafer Partisi ile yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız. Her türlü zorluğa rağmen, şartlara ve koşullara bakmaksızın inandığımız değerler uğruna çaba gösterdik. Yola çıktığımız herkesle, son adıma kadar beraber yol yürümüş bulunmakta ve bundan son derece gurur duymaktayız. Partinin Manisa'da en son yapmış olduğu Genel Başkanlık Divanı toplantısı, düzenlemiş olduğumuz konferans ve gerçekleştirdiğimiz program ile mevcut Manisa teşkilat yapımızı ve gücünü de herkese gösterdik. Ancak bir süredir yaşanan fikir ayrılıkları ve bizce ayrılığın artık zorunlu olduğuna kesin olarak inandığımız sebeplerden dolayı görevlerimizden istifa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de, çocukken vermiş olduğumuz en önemli sözümüz olan: "Ey Büyük ATATÜRK! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim." diyerek son nefesimize kadar ülkemizin güzel yarınları için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Saygılarımızla...

İSTİFA EDENLER:

MANİSA İL BAŞKANI: NECDET ERİKÇİ

İL TEŞKİLAT BAŞKANI : ALİCAN LOPOĞLU

İL SEKRETERİ : KEMAL TEKCAN GÜNEŞ

İL BAŞKAN YARDIMCISI: MERT GÖR VE İL YÖNETİMİ

İL GENÇLİK KOLU BAŞKANI : SERKAN EGEMEN SIVACI VE İL GENÇLİK KOLLARI YÖNETİMİ

İL DİSİPLİN KURULU BAŞKANI : UĞUR ÇOKLUK VE İL DİSİPLİN KURULU YÖNETİMİ

YUNUSEMRE İLÇE BAŞKANI - OSMAN KILIÇ VE İLÇE YÖNETİMİ

ŞEHZADELER İLÇE BAŞKANI - GÖKHAN PARLAK VE İLÇE YÖNETİMİ

AKHİSAR İLÇE BAŞKANLIĞI VE YÖNETİM VE AKHİSAR GENÇLİK KOLLARI

GÖLMARMARA İLÇE BAŞKANLIĞI YÖNETİMİ

KÖPRÜBAŞI İLÇE BAŞKANLIĞI YÖNETİMİ

2024 YEREL SEÇİMİNDE ADAY OLAN VE İSTİFA EDEN PARTİ ADAYI ÜYELERİMİZ :

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

SOMA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

GÖRDES BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

DEMİRCİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

SELENDİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

KIRKAĞAÇ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

SARIGÖL BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

AKHİSAR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

GÖLMARMARA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

ŞEHZADELER BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

SOMA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI ve beraberindeki 100'e yakın üye ile istifa ettiğimizi bildiririz.

