Zafer Partisi'nde kritik zirve: Kemal Kılıçdaroğlu-Ümit Özdağ görüşmesi başladı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimin 2. tura kalması nedeniyle gözler yüzde 5,17 oy alan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a ve Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı'na çevrildi.

ATA İttifakı; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı'ndan oluşuyor.

Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşeni Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşüyor. Kılıçdaroğlu, görüşme için Zafer Partisi Genel Merkezi'nde.

Kritik görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gazeteci Kürşad Oğuz, Sinan Oğan ile konuştuğunu ve Ata İttifakı adayının ikinci tur için herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin açıklamasını 19 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşacağını açıklamıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...