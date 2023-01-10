Zafer Partisi cumhurbaşkanı seçimleri için kararını verdi: 'Kendi adayımızı çıkaracağız'

2023 Haziran Seçimleri'ne aylar kala seçimlerin tarihinin öne çekilmesi tartışılırken; partilerin hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacağı tavırlar da netleşmeye başladı.

''KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ''

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararının ardından Zafer Partisi de cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını duyurdu.

Taksim'de gazetecilerle bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ''Seçimlerde de kendi adayımızı çıkarıyoruz. Sadece Mansur Yavaş ismini destekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Özdağ, partisinin seçim ittifakı için yaptığı görüşmelere ilişkin ise ''Bir ittifak çalışmamız var. Hem genel başkanlar ile yaptığımız görüşmelerde hem de genel başkan yardımcılarımız dikkatle çalışıyor'' diye konuştu.