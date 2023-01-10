Zafer Partisi cumhurbaşkanı seçimleri için kararını verdi: 'Kendi adayımızı çıkaracağız'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday çıkaracağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Zafer Partisi cumhurbaşkanı seçimleri için kararını verdi: 'Kendi adayımızı çıkaracağız'

2023 Haziran Seçimleri'ne aylar kala seçimlerin tarihinin öne çekilmesi tartışılırken; partilerin hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacağı tavırlar da netleşmeye başladı. 

''KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ''

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararının ardından Zafer Partisi de cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını duyurdu. 

Taksim'de gazetecilerle bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ''Seçimlerde de kendi adayımızı çıkarıyoruz. Sadece Mansur Yavaş ismini destekliyoruz'' ifadelerini kullandı. 

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Özdağ, partisinin seçim ittifakı için yaptığı görüşmelere ilişkin ise ''Bir ittifak çalışmamız var. Hem genel başkanlar ile yaptığımız görüşmelerde hem de genel başkan yardımcılarımız dikkatle çalışıyor'' diye konuştu.

Ali Babacan'dan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamaAli Babacan'dan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamaSiyaset
Etiketler
Ümit Özdağ 2023 cumhurbaşkanı adayları
Son Güncelleme:
Ana akımın HDP ambargosu sona erdi: Mithat Sancar Habertürk'e çıkıyor Siyaset 10 Ocak 2023 17:58
HDP'li Beştaş: Mehmet Uçum AYM’ye talimat verdi Siyaset 10 Ocak 2023 17:47
'Gelin el ele verip mücadele edelim' Siyaset 10 Ocak 2023 17:30
Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak' sözlerine İYİ Parti'den yanıt Siyaset 10 Ocak 2023 17:13
ÇOK OKUNANLAR
Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler! Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler!
Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor!
MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları! MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları!
Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti! Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti!
Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım' Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım'