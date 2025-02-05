Yüzlerce Depremzede Mezar Olan Ebrar Sitesi Yapsatçısına Kurayla Ev Verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, beraberinde Adana Milletvekili Ayhan Barut ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ile birlikte Ebrar Sitesi mağdurlarıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve bin 400 kişiye mezar olan 22 bloklu Ebrar Sitesi mağdurlarının yaşadığı sorunları dile getiren CHP Genel Başkanı Erhan Adem, depremzedeler için çekilen konut kurasında Ebrar Sitesi’ni yapan yapsatçı Tevfik Tepebaşı ve yakınlarının hak sahibi olmasına sert çıktı.

‘CİNAYETLE YARGILANANLARI NASIL HAK SAHİBİ YAPARSIN?’

Adem, bin 400 kişiye mezar olan binanın yapsatçısına ve yakınlarında kurayla ev verilmesini kabul edilemez olarak nitelendirerek “Adamlar cinayetle yargılanırken onları nasıl hak sahipleri yaparsın? Nasıl kuraya alıp, daire verirsin?” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Erhan Adem, “Biz iki gündür buradayız. Halen mağduriyetler giderilmemiş. Bugün de Türkiye’nin gündeminde olan Ebrar Sitesi’nin sakinleriyle birlikteyiz. Bin 400 ölünün olduğu bir yer burası. 924 hak sahibi kardeşimiz var. 588’i kurayla ev sahibi oluyor, hak sahibi olamayan 300 dolayında kişi için ise gerekli bir açıklama yapılmıyor. Çekilen kurada maalesef bu siteyi yapan müteahhit ve yakınları kurada hak sahibi oluyorlar. Kurada kendilerine ev veriliyor. Bu kabul edilemez. Adamlar cinayetle yargılanırken onları nasıl hak sahipleri yaparsın? Nasıl kuraya alıp, daire verirsin? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘REZİLLİĞİN BİRİ BİN PARA’

Deprem bölgesinde iki yılın ardından insanların halen konteyner ve çadırlarda kaldığını belirten Adem, ”Bakan, hiç mi gelmiyor buraya? İnsanlar halen konteynerde, çadırda kalıyor. Rezilliğin biri bin para. İnsanlar zor koşullarda yaşıyor, sen cinayetle suçlanan müteahhidi, yakınını, eniştesini, damadını her birini hak sahibi yapıp, ev veriyorsun. Bu, buradaki insanlara ihanettir. Yapmayın bu kadar. Gelin buradaki rezilliği görün. Yazık. İnsanın vicdanı sızlıyor. Kuraya dahil olamayan hak sahipleri var. Hak sahiplerinin önünde kura çekilmedi. Bunu yapmayın. Bir sürü yanlış ve hatalarınız var. 2 yıl önce mağduriyet yaşamış insanları bu kadar da mağdur etmeyin. Bırakın artık. Yönetemiyorsanız bırakın, yönetecekler hazır” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA