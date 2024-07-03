Yurt Dışı Çıkış Harcı, Enflasyon, Vize Vetosu... AKP'li Bakan'dan Gençlere 'Ütopik' Tavsiye: Bütün Dünyayı Gezin!

Türkiye'de artan enflasyon karşısında ağırlaşan yaşam şartları gençleri umutsuzluğa sürüklerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan dikkat çeken bir tavsiye geldi. Bir üniversitenin mezuniyet töreninde gençlere hitap eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere 'Bütün dünyayı gezin' dedi.

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Yurt Dışı Çıkış Harcı, Enflasyon, Vize Vetosu... AKP'li Bakan'dan Gençlere 'Ütopik' Tavsiye: Bütün Dünyayı Gezin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da bir üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.

Mezun olan öğrencilere gelecekteki hayatları için nasihatlerde bulunan Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

'FARKLI KÜLTÜRLERLE İLETİŞİM KURUN'

“Fatih Sultan Mehmet’i bugün, İstanbul’u 21 yaşında fetheden büyük komutan olarak anıyoruz. Fakat daha önce tahttan inmiş bir şehzadeydi. Belki de her şeyin bittiğini düşündüğü an, kendisine fethin kapılarının açıldığı andı. Nobel ödüllü kıymetli bilim insanı Aziz Sancar, Mardin’de çiftçi bir babanın oğluydu. İlkokul yıllarında gördüğü tarih dersleri, ona geçmişimizden gurur duymayı ve büyük işler başarabileceği inancını aşıladı. Bu inanç, kendisine Nobel ödülünü kazandırdı. Ve size bir sır vereyim. Hiç kimse başladığında yaptığı işi bilmiyordu. Fikirler tamamen şekillenmiş halde oluşmazlar. Sadece başlamanız ve kendinize inanmanız gerekiyor. Burada size özellikle pergel metaforunu hatırlatmak istiyorum. Bir ayağınızı bu kadim coğrafyaya sabitleyin, diğer ayağınızla bütün dünyayı gezin. Kendinizi en doğru şekilde ifade edebilmek için farklı kültürlerle iletişim kurmanın ve en az bir yabancı dil öğrenmenin sizlere çok büyük katkısı olacak."

Göktaş, “Bugün her masada gençlerimiz karar verici olarak yer alıyor. Sizlere her alanda destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sizlere her konuda inancımız tam, sizlerden umudumuz büyük” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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