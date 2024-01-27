YSP'ye oy verenlerin DEM'in İBB'ye aday göstermesini istemiyor

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin yaptığı anketin sonuçlarına göre 2023 seçimlerinde YSP'ye oy veren seçmenler, DEM Parti'nin İBB'de aday göstermesini istemiyor.

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YSP'ye oy verenlerin DEM'in İBB'ye aday göstermesini istemiyor

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala tüm gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine çevrilirken; DEM Parti'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu.

ANKETLER NE DİYOR?

Son olarak Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin yaptığı anketin sonuçları dikkat çeken verileri gözle önüne serdi.

Anket sonuçlarına göre, 2023 seçimlerinde YSP'ye oy veren seçmenler, DEM Parti'nin İBB'de aday göstermesini istemiyor.

Ankette katılımcılara "14 Mayıs 2023'de Yeşil Sol Parti'ye oy vermiş olan katılımcılar DEM Parti'nin Büyükşehir Belediyesi için "aday göstermesini doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Soruya verilen yanıtlar şöyle:

-Evet aday göstermeli: Yüzde 34,4

-Hayır aday göstermemeli: Yüzde 55

-Emin değilim: Yüzde 5,3

-İlgilenmiyorum: Yüzde 5,3

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2024 Yerel Seçimleri DEM Parti İBB
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