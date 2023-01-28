YSK'da yeni üyeler tartışma yarattı: 'Erdoğan'ın sözünden çıkmayacak isimler'

Seçimin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından muhalefetin ana gündemi güvenlik. Tartışmaların hedefindeki 11 kişilik Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 6 üyesi 2020’de, 5 üyesi ise son iki hafta içinde seçildi.

Söz konusu 11 üyenin de daha önce seçim deneyimlerinin olmadığı ortaya çıktı. Bu durum seçim güvenliği konusu da dahil olmak üzere seçimlere ilişkin soru işaretlerini artırdı. Muhalefetin kurmayları duruma sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini gerçekleştirecek bu kurul üyelerinin hiçbir seçim tecrübesi olmaması büyük bir handikap” dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

“YSK’nin cumhurbaşkanının ve Adalet Bakanının sözünden çıkmayacak kişilerden kurulmuş olması siyasi tercihtir. YSK Başkanı Sayıştay Başkanı’nın kardeşidir. Yani iktidarın tercih ettiği bir bürokrattır. Ayrıca yeni üyelerden Serdar Mutta, Erdoğan’ın hemşerisidir. 2019’da yaşananlar ortada. Seçimde her önlemi alacağız. Oyları heba ettirmeyiz. Ayrıca iktidarın bu tercihleri niye yaptığını da bilmeyecek kadar saf değiliz.”

"SON DERECE MAHZURLU"

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Bahadır Erdem, “YSK, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılmasını anayasa ve kanunların üzerine sorumluluk olarak yüklediği bir seçim kuruludur” dedi ve ekledi: “11 yeni üyeden kurulması son derece mahzurlu. Tereddütler var. Biz İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak hiçbir suretle bu seçimde tek bir oyu heba ettirmemek, tek bir vatandaşımızın bile iradesini AKP’ye ve hukuksuz kararlara seçimi kaptırmamak konusunda son derece kararlıyız. Her türlü önlemi alacağız.”