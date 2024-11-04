YRP'li Kılıç'tan 'Kayyım' Tepkisi: 'Umut Hakkı Çağrıları Yapılırken Gelinen Nokta Türkiye İçin Sağlıklı Değil'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasını eleştirerek, “Umut hakkı çağrıları yapılırken gelinen nokta Türkiye için sağlıklı değil” dedi.

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YRP'li Kılıç'tan 'Kayyım' Tepkisi: 'Umut Hakkı Çağrıları Yapılırken Gelinen Nokta Türkiye İçin Sağlıklı Değil'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Yıldız ve Şenyaşar ailelerini barıştırma yemeğinde bir araya gelen AK Parti ve DEM Partililerin fotoğrafını paylaşan Kılıç, “Fotoğraf bir hafta önce çekildi. Kayyumlar sabaha karşı atandı. 'Umut hakkı' çağrıları yapılırken gelinen nokta, Türkiye için hiç de sağlıklı bir nokta değil" dedi.

YRP'li Kılıç'tan 'Kayyım' Tepkisi: 'Umut Hakkı Çağrıları Yapılırken Gelinen Nokta Türkiye İçin Sağlıklı Değil' - Resim : 1

Kılıç, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sabaha karşı 'terör örgütü üyeliği ve propagandası' gerekçesiyle yapılan kayyum atamaları üzerine aşağıdaki fotoğrafa dikkatlerinizi çekiyoruz. Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Başkan Vekilleri (AK Parti ve DEM), AK Parti Grup Başkanvekili ile birlikte Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de var. Yıldız ve Şenyaşar ailelerini barıştırmak için çağrılan 'âkil insanlar'. Fotoğraf bir hafta önce çekildi. Kayyumlar sabaha karşı atandı. 'Umut hakkı' çağrıları yapılırken gelinen nokta, Türkiye için hiç de sağlıklı bir nokta değil. Siyaset ile terörizmi ayrıştırmak, terörle mücadelede halkı yanına almak devlet aklının ve hukukun gereğidir."

Kaynak: ANKA

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