YRP'li Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Akpunar, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

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YRP'li Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Akpunar, şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğim bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki o da bizim şiarımızın nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım tek gayemizin hemşerilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah."

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