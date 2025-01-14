YRP'de İstifa Depremi: Meclis Üyesi AKP'ye Geçti

Yeniden Refah Partisi'nde yaprak dökümü devam ediyor. Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin partisinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

AKP Karabük İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende, Ertekin'e rozetini AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, taktı. AKP'ye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Abidin Ertekin şöyle konuştu:

“AK Parti, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için gece gündüz çalışan bir hareket. Bu davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Karabük ve ülkemiz için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.





Kaynak: İHA