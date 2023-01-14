YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo!

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarını YouTube canlı yayınında açıkladı. Ankete göre AKP'nin erimesi durdurulamazken, CHP ve Millet İttifakı'nın yükseldiği görüldü.

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YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 1

GERÇEK GÜNDEM / Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, YouTube kanalından son anketin sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2 bin 612 olarak açıklandı.

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YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 2

Katılımcılara ilk olarak "Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle oldu:

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YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 3

CHP: Yüzde 27

AKP: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 12

HDP: Yüzde 9,7

MHP: Yüzde 4,6

DEVA Partisi: Yüzde 3

Zafer Partisi: Yüzde 1,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0

Diğer: 2,1

Kararsız: 13,2

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YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 4

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise partilerin oy oranları şöyle oldu:

CHP: Yüzde 31,1

AKP: Yüzde 29,5

İYİ Parti: Yüzde 13,8

HDP: Yüzde 11,2

MHP: Yüzde 5,6

DEVA Partisi: Yüzde 3,5

Zafer Partisi: Yüzde 1,7

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: 2,4

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