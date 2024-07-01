Yılmaz Tunç'tan Suriyeli sığınmacılara ilişkin 'provokasyon' çıkışı: Olayın iç yüzü unutuldu mu?

Kayseri'de yaşanan çocuk istismarı olayına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli şahsın tutuklandığını duyurdu. Tunç ayrıca, Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyonlara karşı yasal işlemlerin devam ettiğini vurguladı.

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Yılmaz Tunç'tan Suriyeli sığınmacılara ilişkin 'provokasyon' çıkışı: Olayın iç yüzü unutuldu mu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de yaşanan çocuk istismarı olayının ardından, gözaltına alınan şüpheli şahsın tutuklandığını açıkladı. Tunç, Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğünü de belirtti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tunç’un Kayseri’deki olaylara ilişkin X hesabınadan yaptığı açıklama şöyle:

“Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır. Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir.”

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