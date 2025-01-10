Yılın İlk Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Oy Oranları

ORC Araştırma, 2025 yılının ilk anketini yaptı. Sonuçlara göre, AKP'nin oy oranı yüzde 30.2, CHP'nin oy oranı yüzde 29, MHP'nin oy oranıysa yüzde 9.2, DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 7.5 oldu.

Ece Seçil Şahin Ece Seçil Şahin
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Yılın İlk Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Oy Oranları

ORC Araştırma, yılın ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. AKP yüzde 30.2 oy oranıyla birinci parti olurken, onu yüzde 29 oy oranıyla CHP takip etti. MHP'nin oyu yüzde 9.2 olurken, DEM Parti yüzde 7.5 oy oranına sahip.

2-7 Ocak tarihleri arasında yapılan araştırmaya 41 ilden 3 bin 920 kişi katıldı. Vatandaşlara "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlar şöyle oldu:

AKP yüzde 30.2
CHP yüzde 29
MHP yüzde 9.2
DEM Parti yüzde 7.5
YRP yüzde 5.1
İYİ Parti yüzde 4.4
Zafer Partisi yüzde 4.2
BBP yüzde 1.8
TİP yüzde 1.5
YMP yüzde 1.2
Gelecek Partisi yüzde 1.2
DEVA Partisi yüzde 1.1
A Parti yüzde 0.9
Genç Parti yüzde 0.8
Saadet Partisi yüzde 0.8

Yılın İlk Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Oy Oranları - Resim : 1

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