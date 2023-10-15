Yeşil Sol Parti’nin büyük kongresi başladı: Partinin ismi değişecek

Ankara Atatürk Spor salonunda düzenlenen ve “Özgürlük için yeniden” sloganıyla düzenlenen kongreye sabahın erken saatlerinde otobüslerle binlerce kişi geldi.

İlerleyen saatlerde konuşmaların ve seçimin yapılacağı kongrede eş genel başkanların Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ile Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan olması konusunda mutabakat sağlandı.

YENİ İSİM: HEDEP

Partinin yeni isminin ise Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirileceği ifade edildi.

800 delegenin oy kullanacağı kongrede parti yönetimi de yüzde 90 oranında yenilenecek.

Kongre salonunda “Kürt sorununa demokratik çözüm”, “Tecride hayır barış hemen şimdi”, “Demokratik Anayasa”, “İklimi değil sistemi değiştir” sloganları yazılı pankartlar asıldı.