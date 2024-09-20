Yerlikaya'dan Kafaları Karıştıran Vali Kararnamesi! Kendi Getirdi Kendi Götürdü

Valiler kararnamesi, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan kararnameyle aktif görevdeki 12 vali merkeze çekildi. Dört kentin valisi yer değiştirdi. Dokuz isim ilk kez vali atanırken, daha önce vali olarak görev yapmış üç isim de yeniden vali olarak görevlendirildi.

T24’ten Tolga Şardan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın hazırladığı kararnamede merkeze alınan 12 valiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Şardan, "hükümetin vali tercihlerinde bir sorun olduğu intibasını uyandırıyor" dediği kararnameyle ilgili detayları gözler önüne serdi.

Görevden alınan 12 validen 10’u, merkeze çekilmeden önceki son görev yerlerine geçen yılki kararname ile atandı. 2023 Genel Seçimleri’nden sonra İçişleri Bakanlığı koltuğunu devralan Ali Yerlikaya, Ağustos 2023’te geniş kapsamlı valiler kararnamesinin çıkarılmasına öncülük etti. Şardan'a göre, kararnamenin amacı aynı zamanda kendisinden önceki bakan Süleyman Soylu’nun ekibine "tırpan vurmak"tı ve kısmen vurdu da. Aynı kararnamede, merkeze alınanların yanı sıra ilk kez vali olanlar ile yer değiştiren valiler vardı.

KENDİSİ GÖREV VERDİ KENDİSİ GÖREVDEN ALDI

İşte 2023 kararnamesinde yer alan isimlerden 10’nu sabaha karşı yayımlanan yeni kararnameyle görevden alındı. Diğer iki vali ise, 2022’de Süleyman Soylu’nun kararnamesinde vali olmuştu. Sonuç olarak söz konusu 12 valinin, bulundukları kentteki görevlerinden alınması dikkat çekici. Diğer bir deyişle, geçen yıl imzaladığı kararnameyle görev verdiği on valiyi Bakan Yerlikaya, yine kendisi görevden aldı.

2023’teki kararnameyle göreve getirilip 13 ay sonunda kendilerini merkezde bulan valiler şöyle:

Kars Valisi iken Burdur’a atanan Türker Öksüz, Düzce’den Şırnak’a atanan Cevdet Atay, Sinop’tan Bitlis’e atanan Erol Karaömeroğlu, Iğdır’dan Karaman’a atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim, Samsun’dan Çorum’a verilen Zülkif Dağlı, Manisa’dan Sakarya’ya kaydırılan Yaşar Karadeniz, Elmadağ Kaymakamı iken ilk valilik görevi için Gümüşhane’ye atanan Alper Tanrısever, Sincan Kaymakamlığı’ndan Artvin Valisi olan Cengiz Ünsal, Giresun’dan Manisa’ya verilen Enver Ünlü ve Artvin Valisi iken Amasya Valisi olan Yılmaz Doruk.

Kaynak: T24