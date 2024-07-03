Yerel seçim sonrası CHP'de köklü değişiklik adımı: Yeni tüzükte PM daha da güçlenecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP, son genel seçimlerde istediğini bulamadı. Bunun üzerine CHP'den 'kurultay' sesleri yükselmeye başladı. Kurultaydan çıkan karar CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması yönündeydi.

CHP'DEN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Özel'in genel başkanlığı sonrası parti içinde en çok konuşulanlardan biri de yüzü değişikliği oldu. Özel ile seçimde ilk kez Türkiye genelinde birinci parti olmaya başarabilen CHP, bu kez de parti içi köklü değişiklikler için 6-9 Eylül tarihlerinde Sivas'ta tüzük kurultayı düzenleyecek.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, parti yönetimi, 1-20 Nisan tarihleri arasında üyelerden tüzük değişikliğine yönelik alınan önerileri değerlendiriyor.

Partinin internet sitesinden de toplam 8 bin öneri alındığını kaydeden parti kurmayları, tüm önerilerin dikkatle incelendiğini belirtiyor. CHP yönetimi, değişikliklerin ardından çağdaş ve demokratik bir parti tüzüğü olacağı görüşünde.

DAHA GÜÇLÜ PM

Tüzük değişikliği ile partinin en üst organlarından Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme yönteminde aktif bir role kavuşturulabileceği iddia ediliyor. CHP Tüzük Komisyonu, en yoğun mesaiyi ise aday belirleme yöntemi, milletvekilliği ve belediye başkanlığında dönem sınırı uygulamaları üzerinde yapıyor. CHP’de iki yılda bir gerçekleştirilen kurultay aralığının ise 3 yıla çıkarılması planlanıyor.

3 DÖNEM SINIRLAMASI GÜNDEMDE

Milletvekilliği ve belediye başkanlığı adaylıklarında üç dönem sınırlaması getirilebileceği kaydediliyor. Öte yandan CHP, iki yılda bir kurultayın üç yıla çıkarılmasına yönelik değişikliğin de tüzükte yer alabileceği öne sürülüyor.