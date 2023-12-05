Sedat Şahin’i tahliye edenlerin Yargıtay yolu ve MHP ayrıntısı

İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonun ardından yakalanan, "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün önde gelen isimlerinden Barış Saral, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme başkanı Ali Efendi Kırmızı’yı rüşvetle suçladı.

Sarallar ile 20 yıldır kanlı çatışmalar içerisinde olan Şahinler suç örgütünün lideri Sedat Şahin’in beraat ettiği dosyada yargılanan Barış Saral’ın, mahkeme salonunda Şahin’in tahliyesine yönelik sözleri de dikkat çekiciydi.

MAHKEMEDEKİ AÇIKLAMASININ VİDEOSU YAYINLANDI KRİTİK İSİMLERİ RÜŞVETLE SUÇLADI

Barış Saral, mahkemede yaptığı ve video olarak da yayınlanan açıklamasında, Şahinler ve Sarallar grupları arasındaki çatışmalara ilişkin 74 kişinin yargılandığı davada tutuklu olan Sedat Şahin’in, 20 Temmuz’da tahliye olmasının arkasında dönemin Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’ın olduğunu öne sürdü.

YERALTI DÜNYASINA YAPILAN OPERASYON

Sedat Şahin’in tahliye edildiği davada yargılanan Barış Saral, 27 Aralık 2021’de düzenlenen “Tırpan” adlı operasyon kapsamında, Büyükçekmece'de bir villada yakalandı. Saral, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” "tefecilik" ile "tehdit" suçlarını gerçekleştirdiği gerekçesiyle aranıyordu.

Barış Saral’ın Mayıs 2016’dan beri aranmasının sebebi ise Sedat Şahin’e düzenlenen başarısız suikast girişimiydi. Şahinlerin çekirdek kadrosuna M.A.Ş. adlı ismi sızdıran Barış Saral’ın, Sedat Şahin’e yönelik suikast girişimini yöneten isim olduğu tespit edildi. Olayın üzerinden geçen 5 yılın ardından yakalanan Saral’ın evinde, çok sayıda silah ve şarjör ele geçirildi.

ARANAN LİDER TÜRKİYE’YE DÖNDÜ 1 BUÇUK AY SONRA SERBEST BIRAKILDI

Barış Saral’ın da yargılandığı, Şahinler ve Sarallar grupları arasındaki çatışmalara ilişkin 6 yıl önce açılan ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise Sedat Şahin 20 Temmuz 2022’de tahliye edildi.

Sedat Şahin’in tahliyesinden bir gün sonra Saralların lideri Alaattin İlyas Saral da Saral'ın Türkiye'ye dönüp tutuklanmasından geçen 1,5 ayın ardından serbest bırakıldı. Sarallara yönelik 169 sanığın yargılandığı davada da 9 Ağustos itibarıyla tutuklu kalmadı.

TAHLİYE OLAN ŞAHİN ÖNCE BAHÇELİ’NİN YANINA GİTTİ

8 yılın ardından İzmir Buca Cezaevi’nden serbest bırakılan Sedat Şahin, tahliye olduktan 3 gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Şahin’in tahliyesi sırasında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaşananlar ise dikkat çekiciydi.

“Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme”, “Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi İle Yağma” ve “Kasten Öldürme” suçlarından tutuklu olan Sedat Şahin’in tutukluluğuna avukatları tarafından itiraz edildi.

TAHLİYE KARARINI VEREN HAKİM YARGITAY’A YÜKSELDİ

12 Temmuz 2023’te yapılan itiraz, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Ret kararına itiraz için ise 7 gün süre vardı. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz’dan bir gün önce Şahin’in avukatları, tutukluluğa devam kararına itiraz etti. Bu süreçte ise adli tatil ile İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı ve üyeleri izne çıktı. İtiraz kararını değerlendirmek üzere İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne mahkeme başkanı olarak Hakan Türkön atandı. Dosyayla daha önceden ilgili olmayan hakim Türkön, itirazı kabul etti ve evinde aralarında lav silahının da bulunduğu çok sayıda silah bulunan sahibi Şahin’i aynı gün tahliye etti.

Türkön, tahliyenin ardından kısa süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na, ardından 25 Temmuz’da Yargıtay üyeliğine atandı.

SARAL’IN İDDİALARINDAKİ İSİMLER

Yeni heyetin atandığı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Barış Saral, Sedat Şahin’in tahliyesinin arkasında ise dönemin Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’ın olduğunu öne sürdü. Saral’ın Okan Albayrak’ı işaret etmesinin sebebi ise mahkeme heyetleri görevlendirmesini adalet komisyonu başkanının yapmasıydı.

Saral ayrıca, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden Hakim Ç.D.’nin adli tatil öncesi izne çıkmadığını, Sedat Şahin’in tahliyesine itirazı kabul etmeyeceği için Okan Albayrak tarafından izne çıkarıldığını iddia etti.

MANSİMOV DAVASINDA DA AYNI İSİM

Ayrıca Okan Albayrak hakkındaki hakimlere baskı yaptığına yönelik iddialar Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu‘nun, SOCAR ile görülen davasında da vardı. Şimdiki Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu 2020 yılında yürüttüğü soruşturma sonucunda tutuklanan ardından tahliye olan Mansimov’un, SOCAR ile arasındaki 60 milyon dolarlık davada Albayrak’ın mahkeme heyetine baskısı olduğu ifade edilmişti. SOCAR lehine karar vermeyen mahkemenin başkanı Ramazan Acar görevinden el çektirildiği, üstelik bu el çektirme, HSK’nın yaz kararnamesinden sadece 5 gün önce gerçekleştirildi belirtilmişti. Dava dosyasına giren dilekçede, Okan Albayrak’ın Acar’a baskı yaptığı, talimatın ise Hasan Yılmaz’dan geldiği ifade edilmişti. Heyetin değişmesiyle, SOCAR lehine karar çıkmıştı.

Öte yandan, Sedat Şahin’in tahliyesine giden yoldaki taşları döşeyen isimlerden Hakan Türkön gibi Okan Albayrak da Yargıtay’a atandı. Türkön ile ataması birlikte yapılan Albayrak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nde görevlendirildi.

Bahçeli’ye yakın olan Şahin’i tahliye ettiren isimlerin MHP’nin hakim olduğu Yargıtay’a atanması ise dikkat çekiciydi. Son olarak MHP’ye yakın isimlerin olduğu Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uymamıştı. Üstelik Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza atarak, ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.