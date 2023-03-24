Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı

Türkiye, 14 Mayıs'ta milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek. İttifak protokolünün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletilmesi için son saat 17.00 olurken, bir saat öncesinde oylarda yaşanan büyük düşüşe çözüm arayan Cumhur İttifakı'nda kritik gelişmeler yaşandı.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılmasını talep eden Yeniden Refah Partisi AKP'li heyet ile yapılan son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. AKP, MHP, BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nda siyasi parti sayısı Yeniden Refah Partisi'nin katılımı ile birlikte 4'e yükseldi. Türkiye'nin Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıyan resmi kararını görmezden gelen Hüda-Par ise seçime AKP listelerinden girecek.

Kadınlara yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti engellemeye yönelik kanunun kaldırılmasının talep edilmesine tepki yağarken AKP'ye yönelik eleştiriler de bu süreçle birlikte artmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplamak için süreci başlatan ancak henüz yeterli sayıya ulaşamayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak konusu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınında yaptığı açıklamada; "Binali Bey’in ziyareti sonrasında il başkanlarımız, MKYK üyelerimiz, hanım il başkanları, gençlik il başkanları ve en sonunda il sorumlularımızla çok geniş kapsamlı istişareler yapıldı. Teşkilatlarımız ittifaka girmeyi istemediler. Yüzde 60’ı ‘kendimiz girelim’ dedi" ifadeleriyle partisinin ittifaka katılma kararını reddettiğini duyurmuştu. Ancak gelişmelere rağmen AKP ve Erbakan arasında ipler kopmamış, ittifak görüşmeleri devam etmişti.