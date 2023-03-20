Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Açıklama yapılması bekleniyor

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı bugün belli olacak. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Açıklama yapılması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine günler kalmışken, gözler Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağına çevrildi.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, partisinin ittifak kararı ve yol haritasına ilişkin genel merkez önünde açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek, YRP’yi Cumhur İttifakı’na davet etmişti.

Erbakan'a seçimlerde birlikte yol yürümeyi teklif ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım, "Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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