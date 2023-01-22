Yeniden gündeme geldi: Erdoğan için yapılan Ebced analizinde neler vardı?

Gazeteci Bozkurt, şunları söyledi:

"Radikal gazetesinde yazarken Akif Beki 2003 yılında Erdoğan’ın Ebced analizini aktarmış. O analize göre 68 yaşında Erdoğan’ın yaşam öyküsünde radikal bir kırılma meydana gelecek. Bu yıla denk geliyor yani. Ebced analizi Erdoğan ve çevresi için çok önemlidir. Çünkü bu ilginç analiz yöntemi tamamen İslami’dir.

Muhafazakâr kesimde dini olarak cemaate liderlik edenlere hep insan üstü bir güç vehmedilir. Bu mesele insanlık tarihi kadar eskidir aslında. Osmanlı’da da medyumlar, cinci hocalar, üfürükçüler çok meşhurdur. Bazı padişahların bunların kontrolüne girdiği bile aktarılır. Dünyada da Nostradamus başta olmak üzere benzer öyküler vardır. Bu biraz insanın çaresizliğinin de ürünüdür hayat karşısında. (...)"