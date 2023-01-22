Yeniden gündeme geldi: Erdoğan için yapılan Ebced analizinde neler vardı?
Gazeteci Sedat Bozkurt, Ebced analizinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresi için çok önemli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde dört yıl basın danışmanlığını üstlenen gazeteci Akif Beki'nin 2003 yılında aktardığı 'Ebced analizi', Kısa dalga yazarı Sedat Bozkurt'un 'Sarayda medyum mu var?' başlıklı yazısıyla yeniden gündeme geldi.
Gazeteci Bozkurt, şunları söyledi:
"Radikal gazetesinde yazarken Akif Beki 2003 yılında Erdoğan’ın Ebced analizini aktarmış. O analize göre 68 yaşında Erdoğan’ın yaşam öyküsünde radikal bir kırılma meydana gelecek. Bu yıla denk geliyor yani. Ebced analizi Erdoğan ve çevresi için çok önemlidir. Çünkü bu ilginç analiz yöntemi tamamen İslami’dir.
Muhafazakâr kesimde dini olarak cemaate liderlik edenlere hep insan üstü bir güç vehmedilir. Bu mesele insanlık tarihi kadar eskidir aslında. Osmanlı’da da medyumlar, cinci hocalar, üfürükçüler çok meşhurdur. Bazı padişahların bunların kontrolüne girdiği bile aktarılır. Dünyada da Nostradamus başta olmak üzere benzer öyküler vardır. Bu biraz insanın çaresizliğinin de ürünüdür hayat karşısında. (...)"
Bahsi geçen 'analizde' şunlar yer alıyordu:
"Önce harfler: İbrani alfabesinde olduğu gibi, Arap alfabesinde de her bir harf ayrıca bir sayıya karşılık geliyor. Ebced hesabı olarak bilinen bu sistemde, harflerin alfabetik sırası bugün bilinen modern dizilişten farklı.
Ve Ebced için geçerli sıralamaya göre 28 harf, yukarıdan aşağıya üç sıra halinde diziliyor. İlk iki sıra dokuzar harften, son sıraysa on harften oluşuyor.
İlk sıradaki harfler birden dokuz kadar olan ardışık sayılara tekabül ediyor; ikinci sıradakiler ardışık onlu basamak sayılarını işaret ediyor ve doksanda bitiyor; son sıradakilerse yine ardışık yüzlü basamak sayılarını temsil ediyor ve bin sayısında bitiyor. Dolayısıyla harfler için varsayılan en küçük değer bir, en büyük değerse bin oluyor.
İşte bu sisteme göre Dad harfinin sayısal değeri, sekiz yüz; İbn Arabi, tarih çıkarma işlemlerinde bu tür büyük sayılar için sıklıkla büyük ebced (ebced-i kebir) hesabına başvuruyor. Bu işleme göre aynı harfin değeri sekize düşüyor. Sin harfinin değeriyse, altmış olarak karşımıza çıkıyor.