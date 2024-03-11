Yeni iddia: 'MHP'li vekil usulsüz bir şekilde Sırbistan vatandaşlığı aldı'

14 Mayıs 2023'teki parlamento seçimlerinde MHP Mersin Milletvekili olarak Meclis'e giren Levent Uysal'ın Sırbistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberinde yer alan iddialara göre MHP'li Uysal'ın Sırbistan’da soybağı yok ve vatandaşlığı usulsüz şekilde aldı.

Binlerce Türkiye vatandaşı yurttaş yıllardır Sırbistan vatandaşlığı almak için mücadele ediyor. Yurttaşlar, 'Sırbistan’ın soybağı ile yapılan vatandaşlık başvurularına olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediğini' ifade ederken Uysal’a nasıl vatandaşlık verildiği bilinmiyor.

Uysal’ın danışmanları ise 'Uysal’ın seçim gezisinde olduğunu, ayrıca programının da çok yoğun olduğunu belirterek Uysal’ın telefonda bir açıklama yapamayacağını' söyledi.

Ayrıca Uysal’ın Dubai’de de oturma izni olduğu öğrenildi.

ARAZİLERİ BİRER BİRER TOPLADI

Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi’nin sahibi olan Uysal, son aylarda kamu arazilerini birer birer almasıyla gündem olmuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihalelerine giren Uysal, tarihi Ayasofya kadar eski olan Bakırköy’deki tarihi Fildamı Sarnıcı ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük arazinin ihalesini almıştı.

SAHTE BELGE DÜZENLEDİ

Levent Uysal’ın VakıfBank adına sahte belge düzenleyip ve bu belgeyle İsviçre’den 45 milyon avro kredi çekmeye çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Vakıfbank tarafından hukuki süreç başlatıldığı ifade edilmişti.