Yaz planı belli oldu: İşte CHP'nin gündemindeki iki miting

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP'nin yaz döneminde deprem bölgesinde depremzedelerin sorunlarını gündemde tutmak için bir miting yapabileceği söyleniyor. Ayrıca CHP’nin Meclis’te düzenli olarak gündeme getirdiği Şanlıurfa’daki elektrik kesintileri ve bu kesintilerin bölgedeki tarım faaliyetlerine etkileriyle ilgili de bir miting yapılabileceği konuşuluyor.

SALON ETKİNLİĞİ

Yaz döneminde daha çok çalıştay ve salon etkinlikleri yapmak istediklerini de söyleyen partililer, “Gölge bakanlıklar daha fazla ön plana çıkar. Eğitimde, sağlıkta, çalışma hayatında ve daha birçok alanda biz iktidar olsaydık bu alanlarda neler yapacağımızı çalışacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, demokratik kitle örgütleriyle de bir araya geleceğiz” dedi.

İL BAŞKANLARINA ÖZEL ODA

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay öncesi il başkanlarına verdiği “İl başkanı, ilçe başkanı Ankara’ya gelince ofisleri olacak” sözü de tutuldu. Genel merkezin dördüncü katında il ve ilçe başkanlarına Ankara ziyaretlerinde dinlenebilmeleri ve çalışabilmeleri için özel bir oda ayrıldı. Odada hem başkanların oturabileceği bir yer bulunuyor hem de işlerine yardımcı olacak bir sekreter bulunuyor. Özel, kurultaydan önce eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ görüşlü danışmanlarına gönderme yaparak, “Bundan sonra sağcı danışmanlara verilen odaları ilçe başkanlarım, il başkanlarım kullanacak” demişti.