Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

MSB, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

MSB'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."