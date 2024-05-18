Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSN), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını bildirdi.
MSB, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
MSB'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."