YAŞ toplantısı sona erdi: Açıklama bekleniyor

Yaklaşık 3 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi.

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YAŞ toplantısı sona erdi: Açıklama bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi.
Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Saray'da yapılan toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Ayrıntılar gelecek…

Etiketler
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Recep Tayyip Erdoğan
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