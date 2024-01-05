Yargıtay Başkanı: AYM'yle görüş ayrılığımız yeni ortaya çıkmadı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği iki hak ihlali kararı da Yargıtay tarafından uygulanmadı. Anayasanın açık hükmüne rağmen kararın uygulanmaması muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, krizle ilgili yaptığı açıklamada, AYM ile aralarındaki görüş ayrılıklarının Can Atalay dosyasıyla ortaya çıkmadığını belirterek "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Derin ayrılıklarımız var." dedi.