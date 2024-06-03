Yakın dostları bile ulaşamıyordu: İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi!
İYİ Parti Genel Başkanlığını bıraktıktan sonra, dinlenmeye çekilen Meral Akşener günler sonra ilk kez ortaya çıktı.
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde partisinin hezimet yaşamasının ardından yapılan kurultayda koltuğunu Müsavat Dervişoğlu’na devreden İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener günler sonra ortaya çıktı.
Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığa seçildiği Olağanüstü Kurultay’ın ardından dinlenmeye çekilen Akşener, ilk kez bir cenazede objektiflere yakalandı.
Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılan Akşener, cenaze sonrası İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un koluna girerek yürüdü.
Kurultayın ardından Akşener’in telefonlara çıkmadığı iddia ediliyordu.
Son Güncelleme: