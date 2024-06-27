'Yabancı nüfus' tartışması devam ediyor: Kürşad Zorlu, Ali Yerlikaya'yı soru yağmuruna tuttu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Türkiye'deki yabancı nüfusun doğurganlık ve evlilik oranları ile gelecekteki nüfus projeksiyonlarına ilişkin detaylı sorular yöneltti.

Zorlu, Türkiye'de resmi olarak kayıtlı yabancı sayısının 4,5 milyona yaklaştığını, ancak kayıt dışı yabancıların da olduğunu belirterek, İstanbul'daki yabancı nüfusunun 2,5 milyonu bulduğunu ifade etti.

Zorlu, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

"Türkiye'de yaşayan kayıtlı yabancı sayısı kaçtır? Kayıt altına alınamamış yabancı sayısının ne kadar olduğu tahmin edilmektedir? İstanbul'un diğer 29 ilçesinde yaşayan yabancı sayısı kaçtır? Türkiye'de yabancı nüfusu yüzde 20'yi aşan ilçeler hangileri olup bu ilçelerdeki mevcut yabancı sayısı kaç olmuştur? Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimlerle veri paylaşımı ve iş birliği yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa hangi çalışmalar ve projeler yürütülmüştür?"

Zorlu diğer soru önergesinde ise, sığınmacıların doğurganlık oranına ve hızına dikkati çekerek, "Ülkemizde her geçen gün sığınmacı nüfusu artmaya devam etmektedir. Düzensiz göç ve sınır güvenliğinin bu durumda etkisi çok olduğu gibi ülkemizde bulunan sığınmacıların doğurganlık oranı ve hızı da büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca özellikle sığınmacıların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde resmi ve gayri resmi evlilik yaptıkları bilinmektedir.

Sığınmacıların doğurganlık oranıyla ve evlilik durumlarıyla ilgili çeşitli kuruluşlar araştırmalar yapsa da resmi kurumlardan bunun ile alakalı bir açıklama yapılmamıştır. Göç İdaresi’nin 20 Haziran 2024 tarihli açıklamış olduğu verilere göre ülkemizde 3 milyon 113 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli, 1 milyon 121 bin ikamet izni verilen yabancı, 102 bin 879 düzensiz göçmen bulunmaktadır. Her ne kadar resmi olarak bu rakamlar açıklanmış olsa da sayıların çok daha yüksek olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ülkemizin geleceğini ve demografik yapısını etkileyecek bu gibi konulara önem verilmeli ve çalışmalar yapılmalıdır" ifadesini kullandı. Zorlu, Bakan Yerlikaya'ya, "Ülkemizde bulunan yabancıların doğurganlık ve evlilik durumlarıyla ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bunlar nelerdir? 2012 yılından itibaren ve yıllar itibariyle yabancıların evlilik sayıları ne kadardır? Uyruklarına göre dağılımı nedir? Ülkemizde mevcut yabancı sayıları göz önüne alındığında ve doğurganlık hızına da bakıldığında 2030 ve 2050 yılları itibariyle yabancı nüfusun ne kadar olacağı tahmin edilmektedir? İlerleyen yıllarda ülkemizin demografik yapısını olumsuz etkileyecek bu durumun önüne geçmek adına çalışma yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bunlar nelerdir" diye sordu.