'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı!
MetroPOLL Araştırma'nın anketinde yurttaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
MetroPOLL Araştırma şirketi, 15-19 Temmuz tarihleri arasında seçmenlere, “Son cumhurbaşkanı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Türkiye genelinde 1746 kişinin katılımıyla yapılan ankette, yüzde 72’lik dilim kullandığı oydan pişman değil.
Toplam 1746 kişiyle yapılan ankette seçmenlerin verdiği cevaplara göre sırasıyla en çok HDP, İYİ Parti ve AKP seçmeni oy tercihi nedeniyle pişman oldu.
Toplam seçmen sayısına oranlandığında "Evet pişmanım" diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu. "Hayır pişman değilim" diyenlerin oranı ise 72,8 olurken, yüzde 4,8 ise "cevap/fikrim yok" dedi.
ANKETİN PARTİ SONUÇLARI!
- AKP seçmenlerinin yüzde 22,5'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 74,9'u "pişman değilim" dedi.