'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı!

MetroPOLL Araştırma'nın anketinde yurttaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı! - Resim: 1

MetroPOLL Araştırma şirketi, 15-19 Temmuz tarihleri arasında seçmenlere, “Son cumhurbaşkanı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Türkiye genelinde 1746 kişinin katılımıyla yapılan ankette, yüzde 72’lik dilim kullandığı oydan pişman değil.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı! - Resim: 2

Toplam 1746 kişiyle yapılan ankette seçmenlerin verdiği cevaplara göre sırasıyla en çok HDP, İYİ Parti ve AKP seçmeni oy tercihi nedeniyle pişman oldu.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı! - Resim: 3

Toplam seçmen sayısına oranlandığında "Evet pişmanım" diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu. "Hayır pişman değilim" diyenlerin oranı ise 72,8 olurken, yüzde 4,8 ise "cevap/fikrim yok" dedi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı! - Resim: 4

ANKETİN PARTİ SONUÇLARI!

- AKP seçmenlerinin yüzde 22,5'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 74,9'u "pişman değilim" dedi.

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