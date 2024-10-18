Vekil Koç, Gençlik ve Spor Bakanı'na Ziyaret Yaptı

Ardahan AK Parti Milletvekili Kaan Koç Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek ili için desteklerini istedi.

Vekil Koç, Gençlik ve Spor Bakanı'na Ziyaret Yaptı

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bakı ziyareti sonrası açıklama yapan Bölge Vekili Kaan koç Ardahan için hayata geçirilecek projeleri ve desteklerini açıkladı. Koç yapmış olduğu açıklamada; "Bakanımızı ziyaretimde ilimiz ve ilçelerimiz için desteklerini bizden esirgemedi. Posof Kültür Merkezi, Hanak Futbol Sahası ve Göle Köprülü Dedeşen Futbol Sahası sözlerimizin projeleri tamamlanıp ihale süreci başlatıldı. Çıldır Belediyesi ve Posof Belediyesi öğrenci yurtlarında kullanılmak üzere ödenek aktarıldı. Göle Yüzme Havuzumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Ardahan İl Özel İdaresinin halı sahasının onarımı yapılarak kullanıma açılması konusunda tam destek aldık. Serhat Ardahanımıza herzaman destek olan Sn. Bakanım Osman Aşkın BAK’a teşekkür ederim’’ dedi.

Kaynak: İHA

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