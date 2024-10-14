Vatandaş İmamoğlu'na Siyasi Yasağa Ne Diyor? AKP'lilerin Oranı Dikkat Çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı “ahmak” davasında İstinaf Mahkemesi’nin kararı beklenirken, CHP’nin nasıl bir yol haritası izleyeceği de merak konusu.

İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak getirilme ihtimali de bulunan dava, vatandaşa soruldu. Yöneylem Araştırma’nın anketine göre, vatandaşların yüzde 74.9’u İmamoğlu’na verilecek siyasi yasak kararını yanlış buluyor.

'ERDOĞAN AYNI İFADEDEN CEZA ALMAZDI'

Ankette en çarpıcı sonuçlardan biri de AKP ve MHP seçmeninin de büyük çoğunluğunun siyasi yasak istemine karşı olması oldu. Katılımcıların yüzde 77,6’sı "Erdoğan aynı ifadeyi kullansa ceza almaz" yanıtını verdi.

Ankette, seçmenlerin yüzde 61’inin cezayı AKP iktidarının kararı olarak görürken, bu seçeneği seçen vatandaşların oranı DEM’lilerde yüzde 94.2’yi, CHP’lilerde yüzde 92’yi, İYİ Partililerde yüzde 90.5’i, Zafer Partililerde yüzde 82.9’u buldu.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 37’si ise cezanın onacağını düşündüğünü söyledi. Katılımcıların yüzde 74,9’unun İmamoğlu’na olası siyasi yasak kararının yanlış olduğunu savunurken, AKP’lilerin oranı yüzde 57,9, MHP’lilerin oranı ise 55,6 oldu.

‘İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞINI ENGELLEMEK İÇİN’

Vatandaşların yüzde 72’lik bölümü İmamoğlu’na olası cezanın siyasi bir karar olacağını savunurken, katılımcıların yüzde 66,3’ü davanın İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için açıldığını savunuyor. Yüzde 65’lik bir kesim ise “İmamoğlu’nun siyasi hayatını bitirmek için açılmıştır” seçeneğini seçerken, yüzde 60,2’si intikam olduğunu savundu.

Vatandaşların yüzde 69,5’inin ise İmamoğlu’na siyasi yasak çıkması halinde hukuk ve adaletin güvensizliğin daha da artacağını düşündüğü verilere yansıdı.

Kaynak: Halk TV