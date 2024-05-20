Vatan Partisi: Türkiye merhum Reisi’nin şehadeti nedeniyle yas ilan etmelidir

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün yaşadığı kazanın enkazından, kurtulan kimsenin olmadığını duyurdu. Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Türkiye'de muhalefet cephesinden, iktidar cephesine kadar İran'a taziye mesajları gönderilirken, Avrasyacı politikaları ile bilinen Vatan Partisi'nden dikkat çeken bir talep geldi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Türkiye'nin Reisi'nin ölümü için yas ilan etmesi gerektiğini belirtti.

Bursalı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye merhum Reisi’nin şehadeti nedeniyle yas ilan etmelidir. İran Devletinin ve Milleti’nin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz. Türkiye, Merhum Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi ve beraberinde şehit olan İran yöneticileri için yas ilan etmelidir. Merhum Reisi’nin, Türkiye, İran, Azerbaycan dostluğuna büyük katkıları olmuştur. Tarihten gelen sarsılmaz kardeşliğimiz ve ortak geleceğimiz için dostluğumuzu ve dayanışma duygularımızı güçlendirme zamanıdır."

TÜRKİYE MERHUM REİSİ’NİN ŞEHADETİ NEDENİYLE YAS İLAN ETMELİDİR



İran Devletinin ve Milleti’nin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.



Türkiye, Merhum Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi ve beraberinde şehit olan İran yöneticileri için yas ilan etmelidir.



Merhum Reisi’nin,… — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) May 20, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem