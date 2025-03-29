Valilik Duyurdu: İstanbul'da O Yollar Trafiğe Kapatıldı

CHP'nin bugün (29 Mart Cumartesi günü) saat 12.00'de Maltepe'de düzenleyeceği miting dolayısıyla İstanbul Valiliği, bazı yolların trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılan yollar şu şekilde sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA