Vahim Tablo Açıklandı: Her Gün 330 Esnaf İflas Ediyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in soru önergesi doğrultusunda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Ocak-2024 Kasım döneminde 223 bin esnafın kepenk indirdiğini açıkladı. Ekmen, 22 ayda 223 bin esnafın kepenk indirmesinin her gün 330 esnafa tekabül ettiğini söyleyerek vahametini işaret ederek "Her gün yüzlerce çalışan işini kaybediyor. Bu bir SOS uyarısıdır. Bu kapanışlar istikrasızlığı daha da artırır" diye konuştu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Vahim Tablo Açıklandı: Her Gün 330 Esnaf İflas Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkım yaratan 6 Şubat depremleri bölgedeki vatandaşlara büyük darbe vururken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, başta afet bölgesindeki esnaf olmak üzere Türkiye'de esnafların durumunu Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a soru önergesiyle sordu. Ekmen’in sorularına yanıt veren Bolat, esnafın yaşadığı acı tabloyu gözler önüne serdi.

Bakan Bolat, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan Halkbank tarafından kullanılan Hazine sübvansiyonlu kredilerde faiz artırımından 6 Şubat depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illeri ile Gaziantep'in Nizip ve İslahiye ilçeleri muaf tutulduğuna işaret etti. Son 5 yılda Halkbank tarafından kullanılan Hazine sübvansiyonlu kredilerin Türkiye genelinde kullandırım adedinin 2 milyon 228 bin 900 olduğunu belirten Bolat, mezkûr kredilerin sübvansiyon maliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na karşılandığını bildirdi.

Vahim Tablo Açıklandı: Her Gün 330 Esnaf İflas Ediyor - Resim : 1

ESNAF BİRER BİRER KEPENK İNDİRİYOR

Faiz artışlarının uygulanma tarihi olan Mayıs 2024’ten bu yana Türkiye genelinde, 125 bin 236 esnaf ve sanatkâr tescil işlemi, 47 bin 417 esnaf ve sanatkâr tescil işlemi gerçekleştirildiğini aktaran Bolat, “Bu kapsamda, esnaf kredilerinde yaşanan faiz artışlarının esnafın kapasitesi üzerinde veya kurulan esnaf ve sanatkâr işletmesi sayılarında kayda değer bir etkisinin olmadığı gözlemlenmektedir. Halkbank’ın faiz oranlarında olabilecek indirimler de, mevcut kredilerin maliyetinde indirim olarak yansıtılmaktadır. Öte yandan, Türkiye genelinde 2023 Ocak-2024 Kasım döneminde 531 bin 249 esnaf ve sanatkâr tescil işlemi, 223 bin 73 esnaf ve sanatkâr terkin işlemi gerçekleştirmiş olup, aradaki olumlu fark 308 bin 176 olmuştur” dedi.

'DURUM SOS UYARISI'

Ekmen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıkladığı rakamlara bakınca esnafın ne tür zorluklarla mücadele ettiğine bir kez daha şahit olduklarının altını çizerek, “2 milyon 228 bin Hazine sübvansiyonlu kredi kullanımı, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Esnafımız kendi öz kaynaklarıyla işlerini sürdüremiyor. Bu durumda esnaf uzun vadede sürdürebilirlik sorununa neden oluyor. Türkiye genelinde 2023 Ocak-2024 Kasım döneminde yani 22 ayda 223 bin esnafın kepenk indirmesi her gün 330 esnafın iş yerini kapattığı anlamına geliyor. Aynı zamanda yüzlerce çalışan işini kaybediyor. Bu durama acil önlem alınmalı. Bu bir SOS uyarısıdır. Bu, istikrasızlığı artırır” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA ESNAF İCRA TAKİBİNE DÜŞTÜ

Ekmen, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürebilirliklerini devam ettirmek için gittikçe borçlandığını belirterek, şunları söyledi:

“KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan kredi borçlarının geçen yıla göre 1,1 trilyon lira artarak 4,4 trilyon liraya yükseldi. Tam burada KOBİ’lerin verilen kredilerin 87 milyar liralık kısmı zamanında ödenmekte zorlandı. Birçok esnafımız icra takibine düştü.”

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEVA Partisi Ömer Bolat Esnaf 6 Şubat depremleri
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Annesi ve Kız Kardeşinden Silivri Cezaevi'ndeki Ümit Özdağ’a Ziyaret Cezaevindeki Ümit Özdağ’a Annesinden Ziyaret
ORC Araştırma'dan Son Anket... AKP Seçmeni Son Sıradan Listeye Soktu, O İsim Görenleri Şaşırttı: İşte En Sevilen Siyasetçiler... AKP Seçmeni Son Sıradan Listeye Soktu, O İsim Görenleri Şaşırttı
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler
Tüm Gözler Mansur Yavaş'taydı... 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı
Akıllara Aynı Soru Geldi: Emekli, Memur Maaşı ve Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? 'Sene Sonunda Yüzde 30...' Akıllarda Aynı Soru, Maaşlara Zam Yapılacak mı?
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek