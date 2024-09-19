Uzun Zaman Sonra Görüntülendi! İşte Meral Akşener'in Son Hali

Genel başkanlığı bıraktıktan sonra gözlerden uzakta olan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in nerede olduğu, neler yaptığı kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Akşener, uzun zaman sonra iki farklı cenazede görüntülenirken, saç rengini sarı olarak değiştirmesi dikkatleri çekmişti.

Neler yaptığı sık sık merak edilen Akşener, Ankara Kuğulu Park’ta eşi Tuncer Akşener, Özel Kalemi Esma Bekar, Protokol Koruması Sinan İnce ve İYİ Parti GİK Üyesi Fatih Koca ile görüntülendi.

Akşener’in son hali ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerine o dönemde İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu 81 il ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçime girme kararı almış ve kendi adaylarını çıkarmıştı.

Mahalli İdareler Seçimlerinde istediği sonucu elde edemeyen Akşener hakkında sık sık istifa edeceği söylemler de gün yüzüne çıktı. İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partisini 27 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a taşımış, ancak bu süreçte aday olmamıştı.

Partisinin olağanüstü kurultayında konuşan Akşener, başarısızlığı kedisinin üstlendiğini ifade ederken "Başarıyı siz yakalayın. Bugünden sonra bu evi siz koruyacaksınız, siz ayakta tutacaksınız. Yolunuz, bahtınız açık olsun" ifadeleri ile İYİ Parti’ye veda etti.

Seçim sonucunda Genel Başkanlık koltuğunu o dönemde Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen Müsavat Dervişoğlu'na devreden Meral Akşener, ardından gözlerden uzaklaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem