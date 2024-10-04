Usta Gazeteciden Belediye Başkanına Ağır Sözler

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kişisel hayatıyla ilgili gündem olan iddialara tepkisini dile getirdi. Ana muhalefet lideriyle olan yakınlığıyla bilinen Güner, Özel ve yönetimine övgülerde bulunduğu, partisinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulunarak sert sözlerle eleştirdiği bir açıklama yayımladı.

'HELALLEŞME DEYİP PARTİMİZİ GÜNAHKAR İLAN ETMEDİK'

Güner'in sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamanın bir kısmı şu şekilde:

"Kendi özgüvenli siyasetimizle, hiçbir A4 kağıdı altında başka partilerle birleşmeden, “Anayasa’ya aykırı ama…” diyerek AKP ile ortaklaşmadan, helalleşme adı altında partimizi günahkar ilan etmeden; ama baba ocağının kapısını herkese açarak sol, sosyal demokrat politikalardan vazgeçmeyerek Türkiye İttifakı’nı CHP çatısı altında kurup 31 Mart 2024’te partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık, 410 belediye kazandık, Türkiye’yi kırmızıya boyadık, alıştığımızın aksine partimizin ışıklarını erken saatlerde kapatmayıp sevinç halayları çektik, bize alıştırılan cam tavanı kırdık. O günden sonra da bir gün oturmayıp, sokakta meydanda emeklinin, emekçinin, çiftçinin, hemen her kesimin yanında olduk. Bu elbette herkesi memnun etmeyecekti ve etmedi de…

'HANGİ ODAKLARIN MAŞASI OLDUKLARI ÇOK BELLİ'

Birinci parti olmamızın ardından “başarı benimdir” demek yerine “Biz kazandık, ama kimse kaybetmedi” deme tevazusunu gösteren Genel Başkanımız Özgür Özel’in bu tutumunun aksine, bu başarıdan rahatsız olan ve hangi çevrelerce desteklendiği, hangi odakların maşası olduğu çok belli olan ve maalesef parti içinde de odaklaşmış bir grup muhteris tarafından partimize, genel başkanımıza, yönetici kadrolarımıza, milletvekili ve belediye başkanlarımıza karşı acımasız, haince bir saldırı başladı. Birçoğu kendi adını yazmaya bile cesaret edemeyen, önceki yönetim döneminde genel merkez gücüyle oluşturulduğu bilinen ve önce 5 Kasım 2023’te parti örgütünün vicdanında sonra da 31 Mart 2024’te tüm halkımızın vicdanında yenilgiye mahkum edilen trol orduları tarafından bir anda düğmeye basılmışcasına yürütülen algı operasyonları ile partimize gösterilen teveccüh engellenmeye, başarılı olan tüm bu kadroları itibar suikasti ile toplumun gözünden düşürme çalışılmasına başlandı."

15 Eylül 2023’te Genel Merkezimizde yapılan basın açıklaması ile çıktığımız yolda, her türlü baskıya, tehdite, zorluklara rağmen önce bir ilki başarıp mevcut yönetime ve onun tüm gücüne karşı kurultayı kazanıp 5 Kasım 2023’te partimizde değişimi gerçekleştirdik.



Ardından kendi… pic.twitter.com/Dp7jG8MtFE — Hüseyin Can Güner (@hcanguner) October 3, 2024

'ÇAY SERVİSİ YAPACAK ELEMAN BULAMAZSINIZ'

Ankara'da "CHP'nin kalesi" olarak görülen Çankaya Belediyesi'ne aniden başkan oluşu tartışmalara neden olan Güner'in açıklamasına, gazeteci Sedat Bozkurt'tan tepki geldi. Bozkurt, başkanın paylaşımını alıntılayarak, "Bence balayınızın keyfini çıkarın girmeyin böyle hem boyunuzu hem de yaşınızı aşan tartışmalara. Yoksa atama ile geldiğiniz o makamda size çay servisi yapacak eleman bulamazsınız…" dedi.

Bence balayınızın keyfini çıkarın girmeyin böyle hem boyunuzu hem de yaşınızı aşan tartışmalara. Yoksa atama ile geldiğiniz o makamda size çay servisi yapacak eleman bulamazsınız… https://t.co/3YjrvqywRt — sedat bozkurt (@sedattbozkurtt) October 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem