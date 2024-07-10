Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı

ORC Araştırma, en beğenilen bakanlar ve milletvekilleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 8 bin 920 kişiyle yapılan araştırmada en beğenilen bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olurken, en beğenilen milletvekili ise CHP'li Ali Mahir Başarır oldu.

Ali Yerlikaya
Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı - Resim: 1

ORC Araştırma, 1-7 Haziran tarihleri arasında 8 bin 920 kişiyle görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırma şirketi, katılımcılara en başarılı buldukları bakan ve milletvekillerini sordu.

"En beğendiğiniz bakanlar kim?" sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adını verdi.

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Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı - Resim: 2

Araştırmanın sonuçları şöyle:

Ali Yerlikaya: Yüzde 47,8

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Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı - Resim: 3

Hakan Fidan: Yüzde 43,1

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Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı - Resim: 4

Osman Aşkın Bak: Yüzde 41,8

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Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı - Resim: 5

Mahinur Özdemir Göktaş: Yüzde 41,4

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Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı - Resim: 6

Abdulkadir Uraloğlu: Yüzde 40,6

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Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı - Resim: 7

En beğenilen milletvekilleri sıralamasında ise listenin başında yüzde 29 ile Ali Mahir Başarır yer aldı.

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Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı - Resim: 8

Araştırmanın sonuçları sırasıyla şu şekilde:

Ali Mahir Başarır: Yüzde 29

Turhan Çömez Yüzde 27,4

Mustafa Sarıgül 26,8

Osman Gökçek 26,3

Cemal Enginyurt 26, 1

Özlem Zengin 25,9

Mustafa Varank 25,3

Bülent Kaya 25,0

Mehmet Ali Çelebi 24,6

Kürşad Zorlu 23,5

Murat Emir 22.9

Sermet Atay 22,1

Ömer Faruk Gergerlioğlu 21,7

Mahmut Tanal 21,5

Pelin Yılık 20,8

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