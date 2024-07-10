Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı
ORC Araştırma, en beğenilen bakanlar ve milletvekilleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 8 bin 920 kişiyle yapılan araştırmada en beğenilen bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olurken, en beğenilen milletvekili ise CHP'li Ali Mahir Başarır oldu.
ORC Araştırma, 1-7 Haziran tarihleri arasında 8 bin 920 kişiyle görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Araştırma şirketi, katılımcılara en başarılı buldukları bakan ve milletvekillerini sordu.
"En beğendiğiniz bakanlar kim?" sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adını verdi.
Araştırmanın sonuçları şöyle:
Ali Yerlikaya: Yüzde 47,8
Hakan Fidan: Yüzde 43,1
Osman Aşkın Bak: Yüzde 41,8
Mahinur Özdemir Göktaş: Yüzde 41,4
Abdulkadir Uraloğlu: Yüzde 40,6
En beğenilen milletvekilleri sıralamasında ise listenin başında yüzde 29 ile Ali Mahir Başarır yer aldı.
Araştırmanın sonuçları sırasıyla şu şekilde:
Ali Mahir Başarır: Yüzde 29
Turhan Çömez Yüzde 27,4
Mustafa Sarıgül 26,8
Osman Gökçek 26,3
Cemal Enginyurt 26, 1
Özlem Zengin 25,9
Mustafa Varank 25,3
Bülent Kaya 25,0
Mehmet Ali Çelebi 24,6
Kürşad Zorlu 23,5
Murat Emir 22.9
Sermet Atay 22,1
Ömer Faruk Gergerlioğlu 21,7
Mahmut Tanal 21,5
Pelin Yılık 20,8