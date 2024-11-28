Umman'dan Türkiye'ye Tarihi Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk kez devlet başkanı düzeyinde ziyaret gerçekleştiren Umman Sultanı’nı resmi törenle karşıladı.

“TARİHİNDE İLK”

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Hekimoğlu, Umman Sultanı bin Tarık'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, “Tarihinde ilk kez Umman'dan Türkiye'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaretin gerçekleşecek olması, tarihi bir anlam ifade etmektedir” açıklamasını yapmıştı.

Bu ziyaretin Umman açısından da çok önemli olduğuna dikkati çeken Hekimoğlu, iki ülke arasındaki siyasi, askeri ve ticari ilişkilerin yanı sıra 3 asra yakın süredir Umman'ı yöneten el-Busaidi ailesinin Türklerle akrabalık ilişkilerine çok önem verdiğini dile getirmişti.

Kaynak: AA