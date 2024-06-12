Ümit Özdağ’dan Bahçeli’nin ‘sığınmacı’ açıklamasına tepki

Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli’nin Suriyeli sığınmacıların ‘gönüllü, güvenli ve onurlu’ bir şekilde geri gönderilmesine ilişkin açıklamasını eleştirdi. Özdağ, “’Gitmeyi düşünüyor musunuz?’ diye sormayacağız. ‘Geri dönüyorsunuz, toplanın’ diyeceğiz” ifadesini kullandı.

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Ümit Özdağ’dan Bahçeli’nin ‘sığınmacı’ açıklamasına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında Suriyelilerin ‘gönüllü, güvenli ve onurlu’ bir şekilde geri yollanması gerektiğini söylemişti.

Bahçeli’nin açıklaması şöyle olmuştu: “Demografik istikbalimizi zedeleyecek tehlikeli akımlara karşıyız. Nüfus dengemizi, milli yapımızı, bu coğrafyadaki varlığımızı melezleştirecek insan akınlarının sonuna kadar karşısındayız. Ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı, Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır.”

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ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

Göçmen karşıtı açıklamalarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’sa Bahçeli’nin ‘gönüllü, güvenli ve onurlu’ vurgusuna tepki gösterdi.

Özdağ, X hesabından şu açıklamayı yaptı: “Gönüllü, onurlu kimse geri dönmez. Gönüllü demek ister gidersin, ister kalırsın demektir. Oysa yasa ve yönetmelik açık. Suriye’de iç savaş bitince geri dönüş esastır. Zafer Partisi yasayı uygulayacak. Gitmeyi düşünüyor musunuz? diye sormayacağız. Geri dönüyorsunuz, toplanın diyeceğiz. Gitmek istemem derse ne yaparız? Geçici koruma statüsü sona erdiği için kaçak durumuna düşer. Kaçaklar deport edilir, biz de otobüse bindirir, ülkesine yollarız.”

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