MİT Mensuplarının Kimliğini İfşa Ettiği İddiasıyla İddianame Hazırlandı: İstenen Ceza Belli Oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında, MİT mensuplarının kimlik bilgilerini ve görev, faaliyet bilgilerini açıkladığı iddia ediliyor.

O dönem milletvekili olan Özdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlendiği, ancak 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlandığı belirtiliyor.

İddianamede, Özdağ'ın Meclis'teki basın açıklamasında Libya'da şehit düşen MİT mensuplarının kimlik bilgilerini ve görev, faaliyetlerini açıkladığı iddia ediliyor. Özdağ'ın 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 Sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.