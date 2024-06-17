Ümit Özdağ, Avrupa'daki aşırı sağdan etkilendi: Seçmen yaşının 16'ya indirilmesini talep etti

Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın yükselmesinin ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçmen yaşının 16'ya indirilmesi önerisini gündeme getirdi. Özdağ, partisinin bayramlaşma görüşmelerinde bu konuyu diğer siyasi partilerle ele alacağını duyurdu.

Ümit Özdağ, Avrupa'daki aşırı sağdan etkilendi: Seçmen yaşının 16'ya indirilmesini talep etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avrupa'da birçok ülkede (Belçika, Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Malta) seçmen yaşının 16'ya düşürüldüğünü hatırlatarak, özellikle sosyal medya platformlarında aşırı sağın etkin siyaseti nedeniyle seçim sonuçlarına doğrudan etki ettiği iddialarını aktardı.

Özdağ, Türkiye'nin de bu adımı atması gerektiğini belirterek, partisinin bu konuda öncülük edeceğini vurguladı.

Özdağ, Almanya'da Federal Meclis için seçme hakkının 16 yaşa indirilmesinin ciddi şekilde tartışıldığını, birçok eyaletin de Eyalet Meclisi seçimlerinde 16 yaşındakilere oy kullanma hakkı tanıdığını örneklerle açıkladı.

X hesabından mesaj yayımlayan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi seçme yaşının 16’ya indirilmesi konusunu bugün diğer siyasi partiler ile yapacağı bayramlaşma görüşmelerinde seçme yaşının 16’ya indirilmesi için düzenleme yapılması hususunu gündeme getirecek.

Zafer Partisi’nin savunduğu seçme yaşının 16’ya indirilmesi aslında bir çok ülkede başlamış bir süreç.

9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen Avrupa Parlementosu seçimlerinde 1.4 Milyon 16 yaşındaki (Alman, Avusturyalı, Maltalı ve Belçikalı) seçmen oy kullandı.

Almanya’da Federal Meclis için seçme hakkının 16 yaşa indirilmesi ciddi şekilde tartışılırken, bir çok eyalet , Eyalet Meclisi seçimlerinde 16 yaşındakilere oy kullanma hakkını tanımış bulunmakta.

16 yaşındakilere seçme hakkı verilmiş olan eyaletler şunlar: Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein.

Mahalli seçimlerde seçme hakkı tanıyan eyalet listesi biraz daha fazla.

Özetle, Türkiye bu adımı artık atmalı. Zafer Partisi olarak biz bunun öncülüğünü yapacağız"

CHP'li Yazgan: CHP kimsenin kurtarıcısı değil, AKP için kılımız kıpırdamaz "CHP kimsenin kurtarıcısı değil, AKP için kılımız kıpırdamaz"
Parti teşkilatlarıyla bayramlaşan Erdoğan 'erken seçim' kapısını kapattı 'Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz'
Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
Türkiye'de üreten servet kazanıyor. Hasat sonrası kilosu 600 bin TL'den gidiyor Türkiye'de üreten servet kazanıyor. Hasat sonrası kilosu 600 bin TL'den gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den 6 il için uyarı!
Fatih Terim imzayı attı: İşte yeni takımı Fatih Terim imzayı attı
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti!
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu