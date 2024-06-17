Ümit Özdağ, Avrupa'daki aşırı sağdan etkilendi: Seçmen yaşının 16'ya indirilmesini talep etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avrupa'da birçok ülkede (Belçika, Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Malta) seçmen yaşının 16'ya düşürüldüğünü hatırlatarak, özellikle sosyal medya platformlarında aşırı sağın etkin siyaseti nedeniyle seçim sonuçlarına doğrudan etki ettiği iddialarını aktardı.

Özdağ, Türkiye'nin de bu adımı atması gerektiğini belirterek, partisinin bu konuda öncülük edeceğini vurguladı.

Özdağ, Almanya'da Federal Meclis için seçme hakkının 16 yaşa indirilmesinin ciddi şekilde tartışıldığını, birçok eyaletin de Eyalet Meclisi seçimlerinde 16 yaşındakilere oy kullanma hakkı tanıdığını örneklerle açıkladı.

X hesabından mesaj yayımlayan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi seçme yaşının 16’ya indirilmesi konusunu bugün diğer siyasi partiler ile yapacağı bayramlaşma görüşmelerinde seçme yaşının 16’ya indirilmesi için düzenleme yapılması hususunu gündeme getirecek.

Zafer Partisi’nin savunduğu seçme yaşının 16’ya indirilmesi aslında bir çok ülkede başlamış bir süreç.

9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen Avrupa Parlementosu seçimlerinde 1.4 Milyon 16 yaşındaki (Alman, Avusturyalı, Maltalı ve Belçikalı) seçmen oy kullandı.

Almanya’da Federal Meclis için seçme hakkının 16 yaşa indirilmesi ciddi şekilde tartışılırken, bir çok eyalet , Eyalet Meclisi seçimlerinde 16 yaşındakilere oy kullanma hakkını tanımış bulunmakta.

16 yaşındakilere seçme hakkı verilmiş olan eyaletler şunlar: Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein.

Mahalli seçimlerde seçme hakkı tanıyan eyalet listesi biraz daha fazla.

Özetle, Türkiye bu adımı artık atmalı. Zafer Partisi olarak biz bunun öncülüğünü yapacağız"