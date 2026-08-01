Ümit Dikbayır AK Parti'ye Geçiyor: Katılacağı Tarih Netleşti

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Dikbayır'ın bu yöndeki haberi doğruladığı öne sürüldü.

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Ümit Dikbayır AK Parti'ye Geçiyor: Katılacağı Tarih Netleşti
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AK Parti'ye farklı partilerden hem vekillerden hem de belediye başkanlarından katılım sürüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağını öne sürerken, gazeteci Serap Belovacıklı da Dikbayır'ın bu bilgiyi doğruladığını duyurdu.

BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Dikbayır'ın yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştüğünü ve bu görüşmede AK Parti'ye davet edildiğini öğrendiğini belirtti. Saymaz ayrıca, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban'ın da AK Parti'ye geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Gazeteci Serap Belovacıklı, Ümit Dikbayır'la görüştüğünü belirterek, milletvekilinin bu yöndeki iddiayı doğruladığını aktardı. Belovacıklı'nın paylaşımına göre Dikbayır, "Daha önce çağırmışlardı, bekledim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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