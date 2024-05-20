Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'dan İran'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'da düşen helikopterin sorumluluk bölgesindeki tüm hava ve deniz araçlarının sinyallerini takip ettiklerini belirtti.

Uraloğlu, "İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafıyla hemen iletişime geçtik ama maalesef muhtemelen sinyal sisteminin kapalı veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını belirledik" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Bu kazalar gerçekten üzücü. Bundan, hava güvenliğinin, seyrüsefer araçlarının emniyetinin ne kadar kıymetli olduğu, hava şartlarının her şeye rağmen mutlaka dikkate alınması gerektiği noktasında sonuçlar çıkarabiliriz" diyerek havacılık güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Bakan, İran Cumhurbaşkanı Reisi için Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diledi.

Kaynak: ANKA