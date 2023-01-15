TV100 patronunun Çakıcı ile fotoğrafı ortaya çıktı

TV100 patronunun bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yla fotoğrafı gündem oldu.

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TV100 patronunun Çakıcı ile fotoğrafı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu TV100 programında SADAT'ın reklamının yayınlanması gündemdeki yerini koruyor.

İki yıl önce ana muhalefet partisi liderini tehdit eden suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın TV100'ün patronu Necat Gülseven ile fotoğrafı ortaya çıktı. 

Fotoğrafın Çakıcı tarafından Twitter'da 12 Kasım 2020'de "Alaattin Çakıcı, Four Seasons otelde dostlarıyla akşam yemeğinde birlikteler. Necat Gülseren, Cihan Çakıcı, Tevfik Karaaslan, Veysi Nazlıcan" notuyla paylaşıldığı görüldü.

Gülseven, fotoğrafta soldan üçüncü sırada yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, TV100’de gazeteci Uğur Dündar’ın programına konuk oldu. Bant yayın sırasında ekrana, daha önce CHP liderinin ‘paramiliter kuruluş' olarak tanımladığı SADAT'ın reklamı getirildi.

Kılıçdaroğlu, reklama "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" diye tepki gösterdi.

TV100 ise 'reklam servisinin siyasi bilgi eksikliği' olduğunu savundu.

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