Türkiye'de Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek

AKP'li Zengin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edileceğini açıkladı.

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Türkiye'de Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edileceğini açıkladı.

Zengin, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" dedi.

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