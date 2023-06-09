Can Atalay'dan Adalet Bakanı Tunç'a yanıt: Ya Anayasa'yı bilmiyor ya da...

Tutuklu, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden; ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı.

Atalay, “Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslenmek istiyorum: Başkanlığını yaptığı yasama meclisinin bir üyesinin hakları ihlal edilmekte, görevini yapması hukuka aykırı biçimde engellenmektedir. Bu görev; Hatay halkının, yıkılmış bir kentin ortasında, bin bir zorluklarla mücadelelerini temsil etme, haklarını savunma ve nihayet on binlerce yurttaşın sesi olabilme görevidir. Milli irade bir bütündür, bölünemez. Görevinizin size yüklediği sorumlulukla davranmanızı talep ediyorum” açıklamasını yaptı.

ADALET BAKANI TUNÇ’A YANIT: “YA BİLMİYOR YA DOĞRU SÖYLEMİYOR. HER İKİ İHTİMAL DE VAHİM”

Atalay; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, “Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasa'nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan" açıklamasına şu yanıtı verdi:

“Sayın Adalet Bakanı; ya Anayasayı ve konuya ilişkin içtihatla beraber meseleyi bütünlüğü içinde bilmiyor. Yahut bilmesine rağmen doğruyu söylemiyor. Ayrıntıları avukatlarım açıklıyor ve açıklayacaklar. Tüm ilgililerin avukat arkadaşlarıma kulak vermesini; bir tutuklu, bir yurttaş, bir milletvekili olarak bekliyorum.

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslenmek istiyorum: Başkanlığını yaptığı yasama meclisinin bir üyesinin hakları ihlal edilmekte, görevini yapması hukuka aykırı biçimde engellenmektedir. Bu görev; Hatay halkının, yıkılmış bir kentin ortasında, bin bir zorluklarla mücadelelerini temsil etme, haklarını savunma ve nihayet on binlerce yurttaşın sesi olabilme görevidir. Milli irade bir bütündür, bölünemez. Görevinizin size yüklediği sorumlulukla davranmanızı talep ediyorum.”

“HATAY’IN DEMOGRAFİK YAPISINI; DEPREMİ FIRSAT OLARAK GÖRÜP DEĞİŞTİRME ÇABALARI…”

Tahliye edilip, milletvekili olarak görevine başlasaydı ne üzerinde çalışacağı sorusuna ise Atalay, şu karşılığı verdi:

“Deprem bölgesindeki moloz-atık alanları, alelacele alınan kamulaştırma kararları ve Hataylılar özelinde; onların katılımı dahi olmadan İstanbul’da bir firmaya imar planı hazırlatılması girişimi öncelikli gündemimdir. Öte yandan Hatay’ın demografik yapısını; depremi fırsat olarak görüp değiştirme çabalarına ilişkin de kamuoyunu tatmin edecek, kaygıları giderecek bilgi akışının sağlanması daha da fazla ertelenemez.”

Kaynak: ANKA