20 HEDEP'li vekil yurt dışına çıkamıyor: Aralarında Meclis Başkanvekili de var

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 20 HEDEP milletvekili yurt dışına çıkamıyor. 20 milletvekilinden 11'i hakkında yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme kararı bulunuyor. Ancak 9 milletvekili, haklarında hiçbir yasak kararı bulunmamasına rağmen yurt dışına çıkamıyor. Bunun nedeni milletvekillerinin pasaportlarına İçişleri Bakanlığı tarafından idari kararla tahdit konulmuş olması.

Yurt dışına çıkması yasak olan isimler arasında HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis İdare Amiri Salihe Aydeniz ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da bulunuyor.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayer'in haberine göre; aralarında parti ve Meclis grubu yöneticilerinin de yer aldığı milletvekillerinin yurt dışına çıkışlarının yasaklanması Meclis'in gündemine taşındı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, genel kurulun dünkü oturumunu açarken “Bu Parlamentonun 9 seçilmiş vekilinin seyahat özgürlüğü, hakkında hiçbir mahkeme kararı olmadan, bir bürokrat imzasıyla engelleniyor. 'Yurt dışı tahdidi var' deniyor” ifadelerini kullandı. Önder şöyle devam etti:

'BU, MECLİS BAŞKANINI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI MÜLGA ETMEKTİR'

“Bu, Meclis Başkanı'nı mülga etmek demektir. Bu, İçişleri Bakanlığı'nı mülga etmek demektir. Eğer kendisi talimat vermemişse Cumhurbaşkanlığı'nı mülga saymak demektir. Yol alamıyoruz bir türlü. Nedir bu mekanizma? Buna ne mâni? Bize bugüne kadar etkili bir cevap verilmiş değil.”

“Kimin ne haddine seçilmiş parlamentere bir mahkeme kararı olmadan tahdit uygulamak?” diyen Önder, Meclis'te sıkça dillendirilen “ayrımcılık yok” sözlerine dikkat çekerek “Söz kıymetlidir; ondan sonra 'Ayrımcılık yok, kayrımcılık yok' lafı bir türlü yere oturmuyor, ayağı havada. Ayrımcılık yoksa mahkeme kararı olmadan geliştirilen bu hukuksuzluğa bütün parlamenterler bulundukları yerden ses çıkarmak durumundalar” diye konuştu.

TÜM GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İTİRAZI HAKLI BULDU

Yurt dışı çıkış yasağının milletvekillerinin görevini ifa etmesinin önünde engel olduğunu kaydeden Önder, oturuma ara vererek durumu istişare etmek için tüm siyasi partilerin grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı. Edinilen bilgiye göre iktidar partisinin grup başkanvekilleri dahil tüm grup başkanvekilleri HEDEP temsilcilerinin itirazını haklı buldu, uygulamanın 'haksız ve hukuksuz' olduğu dile getirildi.

KURTULMUŞ VE YERLİKAYA İLE TEMAS KURULACAK

Toplantıda sorunun çözümü için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile temas kurulmasına karar verildi. AKP Grup başkanvekillerinin konuyu iki ismin gündemine taşıyacağı öğrenildi.

Yurt dışı çıkış yasağı konulan 20 milletvekilinden biri olan HEDEP’li Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ekim ayında Meclis'i yönettiği bir oturumda Saadet Partisi'nin Filistin'e bir heyet gönderilmesine dair önerisine, "Gitmeyi çok isterim. Ama yurt dışı yasağım var" cevabını vermişti.

Salı günü gerçekleşen Meclis Genel Kurulu oturumunda da HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, milletvekillerinin pasaportlarına İçişleri Bakanlığı tarafından tahdit konulduğunu anlatırken AKP'li İsmail Erdem, “Terör seviciliği” ifadesini kullanmış, bunun üzerine Beştaş, Erdem'e, “Terörist senin babandır. Sensin. Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım” demişti.