CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, TBB seçimleri öncesi partilerle görüştü

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 5 Haziran Çarşamba günü yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olan CHP’nin başkan adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 1 Haziran’da, İstanbul’da İmamoğlu’nun adaylığını açıkladı. Özel şunları söyledi:

“ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU’DUR”

“Bu görevi Ekrem Başkan’a teklif ettik ama bazı spekülasyonlar çıktı. Mansur Başkan, ‘Partimizin verdiği karara hep birlikte uyarız, hep birlikte destekleriz’ diyecek olgunlukta biridir. Efendim, 'Mansur Bey de istiyor, aralarında çekişme var, rekabet var.' Böyle bir şey yok. CHP’liler çekişmeyi geçmişte bıraktı. Türkiye Belediyeler Birliği adayımız, Sayın Ekrem İmamoğlu’dur.”

“TBB YÖNETİMİNİ ORANSAL OLARAK PAYLAŞIYORUZ”

2 Haziran Pazar günü, çay üreticisinin sorunlarıyla ilgili mitingi için Rize’ye giden CHP Lideri Özel, Pazar Belediyesi ziyareti sırasında, TBB encümeni için üyelerde denge sağlayacaklarını ifade etti. Özel, şöyle konuştu:

“Biz bırakın bir ittifakla, tek başımıza çoğunluğu sağladık. Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna ve bununla oranlı olarak da delegelere sahibiz. Ama çarşamba gününden önce arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. İlgili genel başkan yardımcımız diğer partilerin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla temas ederek TBB yönetimini oransal olarak paylaşıyoruz. Yani 14 yöneticiden sekizini CHP alacak, altısını diğer partilere verecek.”

CHP, AK PARTİ, DEM PARTİ, MHP VE YRP İLE GÖRÜŞTÜ

Özel’in talimatının ardından CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, dün CHP’nin TBB yönetimini paylaşmak konusunda mutabık kaldığı partilerle görüştü. Zeybek görüşmelerde, AK Parti, DEM Parti, MHP ve YRP’nin ilgili genel başkan yardımcılarına TBB’nin yönetiminde yer almalarıyla ilgili önerilerini anlattı. Partilerin başkanlık seçiminden önce CHP’ye konuyla ilgili dönüş yapması bekleniyor.

CHP’nin önerisi gerçekleşirse encümende CHP’nin 8, AK Parti’nin 3, DEM Parti, MHP ve YRP’nin ise birer üyesi olacak.

ÖZEL, DELEGELERLE BİR ARAYA GELECEK

TBB Başkanlık seçimi 5 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’te Ankara’da yapılacak. Seçimlerde 448’i CHP delegesi olan toplam 868 delege oy kullanacak. CHP Lideri Özel, seçimlerden önce saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde delegelerle bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA