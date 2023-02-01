Turhan Çömez'den 'kara para' dosyası: 'Örtülü ödeneğin başındaki şahsın iki çocuğu...'

GERÇEK GÜNDEM /

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Şule Aydın moderatörlüğündeki Kayda Geçsin programına konuk oldu.

Çömez, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen, Erdoğan’ın başdanışmanı olarak da görev yapan ve örtülü ödeneğin teslim edildiği Maksut Serim’in çocuklarının Londra’daki şirketini anlattı. Serim, kamuoyunda ‘beşli çete’ olarak tanınan ve iktidara yakınlıkları ile bilinen iş insanları arasında yer alan Mehmet Cengiz’in Londra’daki şirketinin ve Serim kardeşlerin şirketlerinin muhasebelerinin aynı adreste tutulduğunu yayında belge sunarak aktardı.

Maksut Serim’in oğlu Yasin Ekrem Serim Erdoğan tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

“FETÖ’CÜLERİN AKP’Lİ ÇOCUKLARIN NERELERDE BULUNDUĞUNU BEN SİZE SÖYLERİM”

Millet İttifakı’nın iktidarında Türkiye’nin Hazinesi’nden kaçırılan paraların geri alınabilmesi için uluslararası yasaların da müsait olduğunu ifade eden Turhan Çömez, “FETÖ’cülerin, AKP’lilerin önemli bir kısmının özellikle AKP’li çocukların nerelerde bulunduğunu Londra’da ben size söylerin. İktidar değişsin, biz iktidarı alalım; o konuda ciddi manada katkım olacak devlete. Bu benim kişisel katkım. Ama devlet kurumlarının hafızası güçlüdür. Türkiye ne kadar hırpalansa da savrulsa da devlet kayıt mekanizmalarının sistematiği yeter ki iyi ellerde çalıştırılsın netice alınacaktır” diye konuştu.

Kara paranın Türkiye’de nasıl aklandığını anlatan ve devletin bu mekanizmayı bulduğunu ifade eden Çömez, “Diyelim 1 milyon poundunuz var. İngiltere’ye transfer etmek istiyorsunuz. Türkiye’ MASAK sizi bir şekilde takip ediyor. Bu parayı sisteme sokabilmeniz için İngiltere sizi didik didik ediyor. Bu paranın kaynağını soruyor. Bütün detaylarını soruyor. Anamın çıkınında çıktı, düğünde takıldı… Bunlar geçerli değil. Bizdeki kara paranın sahipleri çok ilginç bir yol buldular. Varlık barışıyla Türkiye’de bankaya sokuyorlar. Bu hesaplardan yurtdışına transfer yapmaları mümkün değil. Bu parayı bankaya ipotek ediyorlar. Bunun karşılığında bankadan kredi alıyorlar. Kendilerince temizliyorlar. Legal bir çektim diye transfer ediyorlar. Bu parayı yurtdışına gönderiyorlar. Götürüp bankaya kirli parayı ödeyerek borcunu kapatıyor. Bu paranın sahibi başımıza bela olmaya devam ediyor” dedi.

Maksut Serim’in oğulları Halil İbrahim Serim ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’in ticari geçmişleri olmamasına rağmen Londra’daki yatırımlarını da anlatan Çömez, Türkiye’de kara para aklayan isimlerin İngiltere’ye yönelik ilgileri üzerine çarpıcı iddialarda bulundu:

ALİ ÇELİK BANK ASYA’YA YATIRILMIŞ PARALARI BİRİKTİRİP İNGİLTERE’YE TRANSFER ETTİ

“FETÖ’cüler için Londra bir cennet haline geldi. Ali Çelik FETÖ’nün Bank Asya imamıdır. Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 17-25’ten sonra yatırılmış inanılmaz paraları, o zavallı insanların 3 kuruş paralarını, Amerika’daki şeytanın talimatıyla para yatırmış insanların paralarını topladı. Kozyatağı’ndaki bir banka şubesinden İngiltere’ye transfer etti. Adam şimdi Kuzey Londra’da büyük şirketlerle gününü gün ediyor. O zavallı insanlar da hapiste. MASAK benim bildiğimi bilmiyor mu?

SOYLU BUNLARI TAKİP ETMEMİŞ Mİ?

Bir başka isim daha vereyim size. Ahmet Hamdi Parlak. Bu adam MİT tırları kumpasında adı geçen bir isim. Central London’da şirketleri olan, elini kolunu sallaya sallaya yurt dışına çıkmış bir adam. Ayakkabı numaralarına kadar teröristleri takip ediyorum diyen Soylu bunları takip etmemiş mi? Burada bilinmeyen bir şey yok. Herkes orada. İhtiyaç duyduğumuz şey devlet kurumlarının adam gibi çalışması, ehil ellere verilmesi. Yasalar da uluslararası anlaşmalar da müsait.

HEPSİNİN LONDRA’DA GAYRİMENKULLERİ VAR

Beşli çeteyi ayırmadan söylüyorum. Hemen hemen hepsinin burada gayrimenkulleri var. Londra’nın en güzel muhitlerinde yatırımları var kendilerince İktidardan gidince acaba Londra’da yaşamayı mı istiyorlar? Acaba Türkiye’de yatırım yapmak işlerine mi gelmedi?

MEHMET CENGİZ’İN VE SERİM KARDEŞLERİN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBELERİ AYNI YERDE TUTULUYOR

Serim'in yani bakan yardımcısının ve ağabeyinin şirketlerini araştırırken çok enteresan tesadüflere rastladım. Serim'in şirketleri 2017 yılında bir adres değişikliğine gidiyor. Girne Amerikan Üniversitesi şirketi. 2018 yılında Halil İbrahim Serim ile Yasin Ekrem Serim bu şirketin tüm hisselerine sahip olmuş. 2019 yılında bir şirket daha kuruluyor İngiltere’de Mehmet Cengiz tarafından. Çok ilginçtir, Halil İbrahim Serim ile Yasin Ekrem Serim'in muhasebe işlerini yapan ve şirket merkezi olan adres yine Mehmet Cengiz’in şirketinin muhasebe işlerini yapan adres. Halil İbrahim Serim ile Yasin Ekrem Serim'in şirketinin adresindeki muhasebe şirketi aynı zamanda Mehmet Cengiz’in şirketinin muhasebelerini tutuyor. Bunu bir tesadüf olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer hakikaten bu kadar iyi niyetle bakıyorsanız…

Türkiye’de örtülü ödeneğin başındaki şahsın iki çocuğu geçmiş hiçbir ticari altyapısı olmayan, hiçbir şekilde 140 milyon liralık mal varlığının hesabını vermeden yatırım yapıyorsa bu şirket merkezinde aynı zamanda muhasebe işlemlerini yapan firma Mehmet Cengiz’in firmasıyla beraber görünüyorsa bu tesadüf olamaz. Benim anlattıklarımın hepsi sistemde var.

BUNLAR İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN RESMİ KAYITLARINDA VAR

İngiliz hükümetinin resmi kayıtlarında var bunlar. Mehmet Cengiz’in bu firmasının geçen yıl muhasebe hesaplarına baktığınızda gayrimenkul olarak sadece bir şirketin sahip olduğu yapı 1 milyar lira. Mehmet Cengiz parasını transfer etmiş. Bu para denizde, okyanusta bir damla gibi onun için. Maksut Serim’in çocuklarının Mehmet Cengiz’in şirketinin muhasebe hesapları tutuluyor. 1 milyar liralık 1 şirket alınmış bu şirketin üzerine tahminen 2020-2021 yıllarında.”

Kaynak: Gerçek Gündem