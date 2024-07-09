Tuncer Bakırhan'dan İktidara 'Emekli Yılı’ Tepkisi: Sermaye Yılı İlan Edin, Biraz da Onların Cebinden Çalın

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Fransa'daki genel seçim sonuçlarını kazanan Yeni Halk Cephesi'ni kutlayan Bakırhan, "Umarım Fransa’daki bu dayanışma, bu güç birliği, işbirliği önümüzdeki dönem başta Türkiye olmak üzere, dünyanın birçok yerinde benzer bir güç birliğinin hayata geçmesine de vesile olur" dedi.

TÜİK'in verilerine ve iktidarın "emekliler yılı" projesine göndermede bulunan Bakırhan, "TÜİK dediğimiz şey işçiye ve emekçiye düşmandır. Emekli yılı dediler, emeklileri perişan ettiler. Allah razı olsun, bizim için özel yıl ilan etmeyin. Ama size önerimiz var. 2025’i sermaye yılı ilan edin de biraz onların cebine düşün, onların cebinden çalın" ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bu hafta sonu Fransa’da parlamento seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Beklentilerin dışında bir sonuç ortaya çıktı. Fransa’daki demokrat, sol, sosyalist güçler bir araya gelerek bir ittifak oluşturdular. Yeni Halk Cephesi’ni kurarak çok önemli bir sonuç aldılar. Onları da buradan içtenlikle kutluyoruz, bir araya gelişlerinden ve yaptıkları ittifaktan dolayı. Yükselen aşırı sağa ve faşizme karşı bir araya gelince, ortak hareket edince Fransa’daki gibi çok önemli sonuçlar alınabiliyormuş. Fransa’daki sonuçlar bizlere umut oldu. Moral oldu. Tekrar onları grubumuz adına tebrik ediyoruz. Yine Fransa’daki seçim sonuçları bizlere ders verdi. Evet işsizlik var, evet adaletsizlik var, evet Türkiye’de yaşayan milyonlarca insan bu haksızlık ve hukuksuzluk sisteminden olumsuz bir şekilde etkileniyor. Ama bir türlü bir araya gelip dayanışma içerisinde ortak bir mücadele zemini öremediğimiz için işte bugünkü gibi sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Umarım Fransa’daki bu dayanışma, bu güç birliği, işbirliği önümüzdeki dönem başta Türkiye olmak üzere, dünyanın birçok yerinde benzer bir güç birliğinin hayata geçmesine de vesile olur.

'AKP BELEDİYECİLİĞİ ÇÖP VE MOLOZ BELEDİYECİLİĞİDİR'

Hakkari'de belediyemize kayyım atandığından bugüne kadar hiç durmadık hep ayaktayız. Türkiye'nin dört bir yanından Van buluşarak, Van'dan Hakkari'ye kadar yürüdük. Kayyım gaspına karşı gerekli olan açıklamaları yaptık. İradeye Saygı Yürüyüşü kayyımlar konusunda yaptığımız son çalışma değildir. İrademize saygı duymaları için güçlü çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Şeyh Bedreddin bir gün kervanı ile yolda giderken önü kesilir ve 'nereye gidersin' diye sorulur. Bedreddin bu soruya 'Hakikate gideriz' diyerek cevaplar. İşte bizim yürüyüşümüz de hakikate yürüyüştür. Kayyım coğrafyamızın hakikatine ve ruhuna aykırıdır. Kayyım rejimi iflas etmiştir. Sanmayın ki gün geçer, kayyım gaspı olağanlaşır. Kayyım rejimini asla kabul etmeyecek, kanıksamayacağız. Kısa zamanda belediyelerimiz binlerce derde deva oldu. Halkın sorunlarını bir bir çözüyorlar. Birkaç örnek vermek istiyorum. Şanlıurfa Halfeti Belediyemiz biz aldığımızda 460 milyon TL borcuyla borç batağındaydı. Sadece üç ayda talanı, haramı, israfı kestik ve 856 bin TL kasada kaldı.Ergani Belediyemiz, çocuklara Kürtçe boyama ve hikaye kitapları dağıtıyor. Sırtköy belediyemiz sadece üç ayda alt yapı sorunlarını bitirmek üzeredir. Balveren beldesinde yaşayan halk, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Halkın geçim kaynağı sürsün diye belediyemiz ücretsiz hizmet vermek üzere çoban istihdamı yaptı. Siirt Belediyemiz açlık ve yoksullukla mücadele için 4 çeşit yemeğin 100 TL'den verileceği Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediyelerimiz sadece kadınlara yönelik JİNKART uygulaması başlattı. Tatvan Belediyesinin önceki yönetimi kenti çöp yuvasına çevirmişti. Hep diyoruz ve Tatvan’da bir daha gördük. Daha önce de söylediğimiz gibi AKP belediyeciliği çöp ve moloz belediyeciliğidir.

'TÜİK DEDİĞİMİZ ŞEY İŞÇİYE VE EMEKÇİYE DÜŞMANDIR'

Anlatırken biz de üzülüyoruz, sıkılıyoruz. Böyle bir tabloyu Türkiye emekçileri, yoksulları, çalışanları hak etmiyor. Gerçekten hak yiyen bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz için bu gündeme değinmek zorunda kalacağım. Halkın sofrası yine yangın yerine dönmüş durumda. Milyonlar sefalete mahkum edilmiş. Fakat Türkiye’nin bütçesini bir avuç silah baronu, bir avuç sermayedar, bir avuç rantçıya peşkeş çekiliyor. TÜİK’te bunları açığa çıkarmak yerine, asgari ücretli nasıl daha az ücret alır, enflasyonu nasıl daha küçük gösterebiliriz diye ve enflasyon farkını emekçiler, yoksullar almasın diye hileye başvuruyor. Fakirlerin, yoksulların aşından, işinden çalmaya devam ediyor. TÜİK’in kendi verilerine göre Türkiye’nin en zengini ile en fakiri arasındaki fark 15 katına çıkmış durumda. TÜİK yoksulluk sınırı 19 bin TL’dir diyor. Hükümet asgari ücret 17 bin TL’dir diyor. Emeklilere 10 bin TL veriyor. Hatta 4 milyon emekli için kök maaş diye bir şey icat ettiler. O kadar şey icat ediyorlar, hileye başvuruyorlar ki 4 milyon emeklinin kök maaşından dolayı enflasyon farkı almasını engelliyor. TÜİK dediğimiz şey işçiye ve emekçiye düşmandır. Bu rakamları belirleyenler akşam nasıl başlarını yastığa koyuyorlar? Büyük bir vicdansızlık yapıyorlar. Hani bu yıl emeklilerin yılı olacaktı? TÜİK, Saray'ın isteğiyle enflasyonu düşük göstererek 20 milyon emekli ve emekçinin alacağı zammı gasp etti. TÜİK eliyle asgari ücretliye, memura, emekliye hile yapıldı, kumpas kuruldu. Yazıklar olsun size. 20 milyon emekli ve emekçiye hile yapıp, işiyle, aşıyla oynadınız. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, her gün yeni zamlar açıklanıyor. Temmuzda asgari ücretliye zam yok ama çaya, benzine, otogaza ve köprü ücretlerine zam var. 21. yüzyılın başında bir ülke düşünün; barınma ve beslenme sorunu var ve bunu çözemiyor. İşte bu iktidarın gerçeği budur.

'2025’İ SERMAYE YILI İLAN EDİN DE BİRAZ ONLARIN CEBİNE DÜŞÜN'

Bizim için lütfen özel gün ilan etmesinler, çözüm süreci dediler savaş çıktı. Barış dediler, bu ülkedeki hakları hiç olmayacak kadar karşı karşıya getirecek politikalar izlediler. Emekli yılı dediler, emeklileri perişan ettiler. Allah razı olsun, bizim için özel yıl ilan etmeyin. Ama size önerimiz var. 2025’i sermaye yılı ilan edin de biraz onların cebine düşün, onların cebinden çalın.

DEM PARTİ'DEN MİTİNG HAMLESİ

Ama merak etmeyin, biz buradayız. DEM Parti var. Bu sömürü düzenine karşı partimiz 'Ekmek ve Adalet' kampanyası başlatıyor. Kampanyamızın startını 19 Temmuz’da Mardin’de yapacağımız “Tarım Mitingi” ile vereceğiz. DEM Parti olarak diyoruz ki: eşitsizliğe, yoksulluğa, irade gaspına, kadın katliamlarına, haksızlığa ve hukuksuzluğa mecbur ve mahkûm değiliz. Emek bizim, ekmek bizim, iş-aş-yaşam bizim. Bizim olanı geri alacağız. Ekmek ve adalet mücadelemizi birlikte yürüteceğiz.

'BOZKURT' İŞARETİNE CEVABI

Milyonlarca insanımız açlıkla mücadele ederken ve işsizlik giderek artarken, bazı çevreler ırkçılık ve milliyetçilikle yapay gündemler yaratıp halkın gerçek sorunlarını zehirlemeye çalışıyor. Bu kişiler, açlığı, yoksulluğu ve yargıdaki rüşvet ile kadrolaşmayı sembollerin arkasına saklamak istiyorlar. Deniz Poyraz, Hrant Dink gibi isimlerin katledilmesi, Madımak'ta işlenen insanlık suçları da hep aynı sembollerle örtülmeye çalışıldı. Emin olun, milliyetçilik ve ırkçılık maskesi altında halkın sorunlarını gizlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Katliamların, adaletsizliklerin üstünü örtmelerine müsaade etmeyeceğiz. Vatan, millet, Sakarya edebiyatıyla halkı soyanların gerçek yüzlerini çok iyi biliyoruz ve bunu herkese göstereceğiz. Bu sahte milliyetçiler için vatan, mülk gaspı; bayrak, suç örtme aracı; marş ise hukuksuzluk yapma biçimidir. Gerçek yüzleri bu ve biz bu gerçekleri açığa çıkarmaya devam edeceğiz.

‘KÜRT KARŞITI BİR SİYASETİ Mİ ÖRGÜTLEMEYE ÇALIŞIYORSUN?’

Geçen gün sayın Özel diyor ki; 'Erdoğan'la Esat arasında görüşmeyi sağlamak için arabulucu olabilirim'. Sayın Özel, Erdoğan'la Esat Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen bu arabulucukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun sana da bize de Türkiye halklarına da bir faydası yok. Senin yapman gereken Rojava'da, Suriye'de insanların kendi geleceğine kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmaktır. Size mi, kalmış iki Kürt düşmanı arasında arabuluculuk yapmak? Bu CHP'ye de size de uygun bir duruş değildir. Arabuluculuk istiyorsanız İran, Irak ve Suriye'de barış siyasetini hayata geçirmek için arabulucu olun. Biz Türkiye'nin Esad ile görüşmesine karşı değiliz. Bu doğru bir görüşme olmalıdır. Çözüm için olmalıdır. Oradaki halkların çatışması yerine barışçıl bir siyaset için tabii ki görüşme ve arabuluculuk olabilir."

Kaynak: Gerçek Gündem