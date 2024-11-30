Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan Gözaltına Alındı
Kayyım atanan Tunceli Belediyesi'nde, belediyenin eş başkanlarından olan Birsen Orhan gözaltına alındı.
22 Kasım günü kayyım atanan Tunceli Belediyesi'nin DEM Partili Eş Başkanı Birsen Orhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınıyorum.pertek emniyetince— Birsen Orhan (@birsenorhan_) November 30, 2024
Tunceli'ye götürüleceği öğrenilen Orhan'ın “Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” ve “Polise mukavemet” iddialarıyla gözaltına alındığı belirtildi.
EV HAPSİ VERİLMİŞTİ
DEM Partili Tunceli ve CHP'li Ovacık belediyelerine 22 Kasım'da atanan kayyımların ardından kent genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.
Protestoların ardından, Tunceli başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Orhan hakkında gözaltı kararı alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan’a, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘suç işlemeye tahrik’ten ‘ev hapsi’ cezası verilmiş, Orhan’a ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem