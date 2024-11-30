Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan Gözaltına Alındı

Kayyım atanan Tunceli Belediyesi'nde, belediyenin eş başkanlarından olan Birsen Orhan gözaltına alındı.

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Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan Gözaltına Alındı

22 Kasım günü kayyım atanan Tunceli Belediyesi'nin DEM Partili Eş Başkanı Birsen Orhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Tunceli'ye götürüleceği öğrenilen Orhan'ın “Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” ve “Polise mukavemet” iddialarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan Gözaltına Alındı - Resim : 1

EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

DEM Partili Tunceli ve CHP'li Ovacık belediyelerine 22 Kasım'da atanan kayyımların ardından kent genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Protestoların ardından, Tunceli başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Orhan hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan’a, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘suç işlemeye tahrik’ten ‘ev hapsi’ cezası verilmiş, Orhan’a ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

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Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyım AtandıTunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyım AtandıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kayyım DEM Parti Tunceli
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